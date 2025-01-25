Казахстан объявил в розыск блогера за оскорбление русскоязычной женщины

Дана Орманбаева (Фото: danapartner / Telegram)

Казахстанскую журналистку и блогера Дану Орманбаеву объявили в международный розыск по факту разжигания межнациональной розни, сообщает Tengrinews со ссылкой на департамент полиции города Алма-Ата.

Суд заочно отправил журналистку под арест.

Уголовное дело в отношении Орманбаевой возбудили в апреле 2024 года. По информации полиции, в своих соцсетях журналистка оскорбила русскоязычную жительницу республики.

Ведомство опубликовало скриншот публикации блогера в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) — пост был написан на русском языке.

Телеведущая проживает в Дубае. На своей странице в Facebook (также принадлежит запрещенной Meta) журналистка заявила, что не является разжигательницей межнациональной розни, и отметила, что у нее есть русские друзья и партнеры.

Орманбаева — телеведущая и писательница. Журналистка написала несколько книг, в частности «Мы не ругаем детей» и «Методы построения доверия в современной организации».