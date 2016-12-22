FoxNews рассказал о «панике» иранских властей из-за протестов

FoxNews сообщает, что получил доклад с совещания высшего руководства Ирана. Телеканал интерпретирует реакцию иранских властей как «паническую». В ходе протестов уже погибли 12 человек

Акции протеста в Тегеране (Фото: Anadolu Agency / Getty Images)

Американский телеканал FoxNews утверждает, что в его распоряжении оказался отчет с совещаний высшего руководителя Ирана Аятоллы Али Хаменеи с политическими лидерами и главами служб безопасности о том, как «сбить протестное движение».

Доклад описывает несколько совещаний, прошедших до 31 декабря. FoxNews получил отчет от Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) — политической организации, базирующейся во Франции. NCRI аффилирована с «Народной моджахедской организацией», которая считает себя правительством в изгнании и выступает за свержение нынешний иранской власти. По данным FoxNews, NCRI получила доклад от «высокопоставленных источников» в Тегеране.

Записи были переведены на английский с фарси. В документе говорится, что протест затронул «каждый сектор экономики и угрожает безопасности режима». «Религиозные лидеры и власти должны выйти на сцену как можно быстрее для того, чтобы предотвратить дальнейшее усугублении ситуации», — приводит Fox выдержку из доклада, — «Да поможет нам Бог, это очень сложная ситуация, непохожая на то, что было».​

По данным источников NCRI и сообщений из Ирана, в понедельник, 1 января, протесты прошли как минимум в 40 городах, в том числе в Тегеране. В записках также говорится, что протестующие с первого дня начали «выдвигать ультимативные лозунги», которые были направлены в том числе против аятоллы.​

«Красный уровень опасности», подразумевающий прямое вмешательство армии, пока объявлять не планируется. В документе также указывается, что отправка сил «Корпуса стражей исламской революции» будет иметь «обратный эффект».

В докладе также говорится, что NCRI и «неверующие» (западные страны) «впервые объединились», а протесты «определенно управляются» «Народной моджахедской организацией».

В Иране с 28 декабря продолжаются протесты, в ходе которых уже погибло как минимум 12 человек. Протестующие недовольны высокими ценами на продукты, безработицей и коррупцией. Это крупнейшие антиправительственные выступления с 2009 года.

Для того чтобы остановить беспорядки, власти пытались заблокировать мессенджеры Telegram и Instagram. Президент Ирана Хасан Роухани призывал протестующих к мирному выражению своего мнения. Президент США Дональд Трамп в свою очередь обвинял иранские власти в репрессиях и нарушении прав человека и призывал к переменам в стране.