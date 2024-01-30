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Стены из сена, костры в бочках: как фермеры пытаются блокировать Париж

Появились кадры с протестами блокирующих Париж фермерами

Стены из сена, костры в бочках: как фермеры пытаются блокировать Париж
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Во Франции продолжаются протесты фермеров, которые пытаются блокировать въезды в Париж. По данным Le Figaro, заблокированы по меньшей мере семь трасс, которые ведут в столицу Франции.

Фермеры обещали блокировать Париж «не менее пяти дней», заявляя, что она «позволит дать понять парижанам, что им нужны фермеры для жизни и что столица не самодостаточна». Протестующие недовольны ростом цен на дизель, падением доходов и бюрократией.

Французские фермеры анонсировали «полную блокаду» Парижа
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Фото:Yves Herman / Reuters

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фермеры Париж Франция блокировка
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