Стены из сена, костры в бочках: как фермеры пытаются блокировать Париж
Во Франции продолжаются протесты фермеров, которые пытаются блокировать въезды в Париж. По данным Le Figaro, заблокированы по меньшей мере семь трасс, которые ведут в столицу Франции.
Фермеры обещали блокировать Париж «не менее пяти дней», заявляя, что она «позволит дать понять парижанам, что им нужны фермеры для жизни и что столица не самодостаточна». Протестующие недовольны ростом цен на дизель, падением доходов и бюрократией.
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