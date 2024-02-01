Reuters узнал о предупреждении Китая в адрес Украины

Киев внес в свой перечень «международных спонсоров войны» 14 китайских компаний. Китай заявил о возможных негативных последствиях для Украины из-за этих действий

Фото: Wang Quanchao / Global Look Press

Китай передал Украине предостережение из-за того, что Киев объявил «международными спонсорами войны» более десяти китайских компаний. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленные украинские источники.

Предупреждение передал посол Китая на Украине Фань Сяньжун во время встречи с высокопоставленными чиновниками украинского правительства. По их словам, «посол сказал, что все это может негативно отразиться на наших отношениях». По словам источника, Китай «не выдвинул никаких условий», не поставил никаких сроков, а «просто выразил свое мнение по поводу списка».

В этот список были внесены 14 китайских фирм. Среди них — нефтегазовые CNPC, Sinopec Group, CNOOC. Эти компании Киев внес в список в октябре 2023 года.

Китай ранее заявлял, что выступает против решения Украины внести китайские нефтегазовые компании в список. МИД Китая призывал Киев «немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние».

В перечень «спонсоров войны» Украина вносит компании, которые сотрудничают с Россией или продолжают работать внутри страны. Сейчас в нем около 50 фирм, и большинство из них — китайские. Помимо нефтегазовых, в список попали онлайн-ретейлер Alibaba, Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC), Китайская государственная строительная инженерная корпорация (CSSEC), производитель оборудования для видеонаблюдения HikVision, промышленная группа Kerui и др.

Также в перечне есть компании из США, Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Бельгии и других стран: Aushan, Bacardi, Bonduelle, Nestle, Khauf и др.