Семья Берлускони выставила на продажу виллу, где бывали Путин и Блэр
Пятеро детей покойного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони выставили на продажу виллу «Чертоза» на Сардинии, где политик отдыхал «с самыми влиятельными мировыми лидерами», сообщает Financial Times со ссылкой на три источника. Поместье рассчитывают продать за €500 млн.
Консультантом сделки выступила миланская компания Dils, пишет издание. Генеральный директор Dils Джузеппе Амитрано и представитель холдинговой компании Fininvest, основанной Берлускони, отказались от комментариев.
Возможными претендентами на покупку FT называет миллиардеров из ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и США. По словам источников, Dils напрямую свяжется с потенциальными покупателями, публично о продаже объявлять не будут. Переговоры должны начаться в феврале.
Вилла «Чертоза», чья территория занимает 110 га, расположена на побережье Коста Смеральда на северо-востоке Сардинии, Берлускони приобрел ее в конце 1980-х годов. На территории поместья расположены несколько домов поменьше, озера, амфитеатр, теннисные корты и «сады размером с 80 футбольных полей».
На вилле в разные годы останавливались бывший президент США Джордж Буш-младший (2001-2009) и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007). Там несколько раз гостил президент Владимир Путин — в 2003 и 2008 годах.
Виллу несколько раз пытались продать, например, в 2009, 2012 и 2015 годах. По данным Ansa, наследники Берлускони решили выставить на продажу и другую недвижимость, в том числе виллу Джернетто, где также бывал Путин.
Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года. Издание Corriere della Sera оценило его наследство в сумму около €4 млрд. Среди основных активов политика была медиагруппа Fininvest, основанная им в 1978 году. Он имел 61% акций, остальные доли распределены между его детьми.
На связи с проверенными новостями
WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного
ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана
Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика
Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг
Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году
Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей
Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло