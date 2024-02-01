Виллу Берлускони на Сардинии, где бывал Путин, выставили на продажу за €500 млн

Семья Берлускони выставила на продажу виллу, где бывали Путин и Блэр

Дети Берлускони рассчитывают выручить за виллу «Чертоза» €500 млн. Поместье на Сардинии, где гостили Джордж Буш-младший, Тони Блэр и Владимир Путин, пытались продать несколько раз

Сильвио Берлускони и Владимир Путин на Сардинии в 2008 году (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Пятеро детей покойного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони выставили на продажу виллу «Чертоза» на Сардинии, где политик отдыхал «с самыми влиятельными мировыми лидерами», сообщает Financial Times со ссылкой на три источника. Поместье рассчитывают продать за €500 млн.

Консультантом сделки выступила миланская компания Dils, пишет издание. Генеральный директор Dils Джузеппе Амитрано и представитель холдинговой компании Fininvest, основанной Берлускони, отказались от комментариев.

Возможными претендентами на покупку FT называет миллиардеров из ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и США. По словам источников, Dils напрямую свяжется с потенциальными покупателями, публично о продаже объявлять не будут. Переговоры должны начаться в феврале.

Вилла «Чертоза», чья территория занимает 110 га, расположена на побережье Коста Смеральда на северо-востоке Сардинии, Берлускони приобрел ее в конце 1980-х годов. На территории поместья расположены несколько домов поменьше, озера, амфитеатр, теннисные корты и «сады размером с 80 футбольных полей».

На вилле в разные годы останавливались бывший президент США Джордж Буш-младший (2001-2009) и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007). Там несколько раз гостил президент Владимир Путин — в 2003 и 2008 годах.

Виллу несколько раз пытались продать, например, в 2009, 2012 и 2015 годах. По данным Ansa, наследники Берлускони решили выставить на продажу и другую недвижимость, в том числе виллу Джернетто, где также бывал Путин.

Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года. Издание Corriere della Sera оценило его наследство в сумму около €4 млрд. Среди основных активов политика была медиагруппа Fininvest, основанная им в 1978 году. Он имел 61% акций, остальные доли распределены между его детьми.

