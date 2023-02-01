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Норвежская Equinor не смогла помочь с ремонтом Nord Stream из-за санкций
Equinor не смогла предоставить услуги по ремонту «Северных потоков» из-за санкций
Завод Equinor в Норвегии
Норвежская нефтегазовая компания Equinor не смогла предоставить свои услуги для исследования поврежденных взрывами «Северных потоков» из-за санкций Норвегии против России и ЕС в целом, сообщает Reuters со ссылкой на ее заявление.
«Норвежское Министерство иностранных дел заявило, что работа на трубопроводах будет нарушением санкций Норвегии и, соответственно санкционных правил ЕС», — говорится в заявлении.
Как пояснило агентство, без помощи Норвегии с ремонтом газопроводов этот процесс может стать еще более сложным и дорогостоящим.
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