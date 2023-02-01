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Мурашко объяснил необходимость сохранять отношения России и ВОЗ

На площадке Всемирной организации здравоохранения Россия может отстаивать свою точку зрения и продвигать свои убеждения, считает глава Минздрава Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Россия не должна разрывать отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку та является площадкой для обмена информацией, а также для продвижения и отстаивания страной своей точки зрения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в Совете Федерации.

Сенатор Маргарита Павлова спросила главу Минздрава, планирует ли его ведомство отказаться от сотрудничества с ВОЗ, так как организация «активно поддерживает смену пола для детей, фактически оправдывает педофилию, гомосексуальные отношения, аборты», а также выступает на стороне НАТО.

«Коммуникации в рамках ВОЗ на сегодняшний день необходимо поддерживать. Это в том числе обмен информацией о штаммах, это ряд вопросов, касающихся регуляторной практики, и так далее», — ответил Мурашко.

Он также указал, что среди членов ВОЗ есть «очень много сторонников Российской Федерации», которые в том числе голосовали против «антироссийской декларации» на прошлом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения (высший орган ВОЗ).

По мнению министра здравоохранения, в рамках ВОЗ создана коалиция стран — союзников России. Эти отношения необходимо использовать для продвижения своих позиций, полагает он. «Просто закрываться — тот ли это путь? — задал вопрос Мурашко. — Отстаивать, доказывать и двигаться нашими намеченными планами. <...> Нам нужно формировать круг сторонников. Мир не должен быть однополярным».

Главу Минздрава поддержала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она призвала не создавать «поводов для самоизоляции России». «Для этого нет никаких оснований. Для этого и существуют такие организации, как диалоговая площадка, на которой Россия может не только сотрудничать по интересующим нас вопросам, но и отстаивать свою точку зрения, влиять на принятие решений», — пояснила она.

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Возможный выход России из ВОЗ обсуждался в конце весны — начале лета 2022 года. Тогда Европейское бюро организации приняло проект резолюции с призывом к директору регионального бюро Хансу Клюге приостановить экспертные и технические совещания с Российской Федерацией до момента мирного разрешения конфликта на Украине. Проект резолюции подписали 38 стран.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой утверждал, что выход России из ВОЗ, а также из ВТО — «на очереди», поскольку эти организации «пренебрегли всеми обязательствами» в отношении России.

Позже, однако, в МИДе сообщили, что Россия не планирует в инициативном порядке покидать ряды членов ВОЗ.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Михаил Мурашко ВОЗ Совет Федерации Валентина Матвиенко
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