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Война санкций ,  
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Большинство врачей выступили против выхода России из ВОЗ

России стоит остаться членом Всемирной организации здравоохранения ради участия в глобальных программах, считают большинство врачей. Но почти половина уверена — если Россия выйдет из ВОЗ, для страны ничего не изменится
Фото: Юрий Чичиков / РБК
Фото: Юрий Чичиков / РБК

Большинство российских врачей (69,8%) выступили за сохранение членства России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при этом почти половина опрошенных (44,9%) уверены, что если страна все же выйдет из организации, ничего не изменится. Это следует из результатов опроса (есть у РБК), проведенного в мобильном приложении «Справочник врача».

В исследовании, посвященном отношению медиков к членству России в ВОЗ, приняли участие 2010 врачей-специалистов. Всего в мобильном приложении «Справочник врача», принадлежащем компании «Медицинские информационные решения», зарегистрированы более 763 тыс. медицинских работников из 85 регионов России. Создатели поясняют, что в нем может зарегистрироваться любое лицо без медицинского образования, но ему будут недоступны инструментарий врача, участие в исследованиях и т.д. Доля таких участников минимальна и, по мнению разработчиков, не сказывается на показателях репрезентативности.

Дискуссия о продолжении членства России в ВОЗ началась в начале мая. Европейское региональное бюро провело 10 мая специальную сессию, по итогам которой была принята резолюция с предложением директору бюро Хансу Клюге приостановить экспертные совещания в России до момента мирного разрешения конфликта на Украине. Также предлагалось изучить возможность переноса Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними из Москвы за пределы России. Проект резолюции был подписан 38 странами — членами ВОЗ, включая Германию, Францию, Турцию, против выступили Россия, Белоруссия, воздержались Армения и Казахстан.

Принятие резолюции может поставить под угрозу здоровье населения Европы, предостерегал заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий, выступавший на сессии. По мнению помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, принятая резолюция не окажет негативного влияния на лекарственное обеспечение россиян. Он назвал это решение «исключительно политическим». «Врачи оказывают медицинскую помощь, спасая жизни, вне зависимости от политической ситуации и вне зависимости от национальности, места жительства и политических взглядов пациентов. При этом сама резолюция противоречит конституции ВОЗ и задачам, стоящим перед организацией», — сказал Кузнецов.

При этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой 17 мая сообщил, что МИД направил в Думу список соглашений с международными организациями для их денонсирования. По его словам, выход России из ВОЗ «на очереди», поскольку она наряду с Всемирной торговой организацией (ВТО) пренебрегла всеми обязательствами перед Россией. В МИДе позже отвергли такой сценарий. «Нет, про ВОЗ точно говорю, что нет. Инициативно [Россия выходить] не будет», — сообщил журналистам директор департамента международных организаций министерства Петр Ильичев.

Россия присоединилась к ВОЗ в 1948 году, в год основания организации. Страновой офис ВОЗ в России существует с 1998 года.

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Помощь России в пандемию

80% опрошенных врачей относится к деятельности ВОЗ до пандемии либо положительно, либо нейтрально. Почти половина из тех, кто счел работу ВОЗ полезной, отметили возможность доступа к мировому опыту здравоохранения, еще четверть — внедрение современных клинических рекомендаций. Те, кто остался не удовлетворен работой организации, обратили внимание на противоречие между российскими реалиями и сочли спорным качество клинических рекомендаций.

У российских врачей нет однозначной оценки работы ВОЗ во время пандемии (на этот вопрос отвечали 1444 респондентов из 2010). Чуть больше трети (38,4%) посчитали, что деятельность организации не повлияла на пандемию, еще чуть больше четверти (27,4%) ответили, что, напротив, без мероприятий ВОЗ последствия пандемии были бы гораздо хуже. Не понравились врачам-специалистам в работе Всемирной организации здравоохранения в первую очередь неоднозначные рекомендации по сдерживанию COVID, а также задержка с международным признанием российских вакцин.

16 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в очередной раз подтвердила, что процедура признания организацией российской вакцины против коронавируса «Спутник V» продолжается. Инспекция, запланированная на март, была отменена из-за приостановки авиаперелетов.

Стоит ли России оставаться членом ВОЗ

Большинство опрошенных врачей (69,8%) посчитали, что России нужно остаться членом ВОЗ, поскольку это дает стране возможность участия в решении глобальных проблем здравоохранения и укрепляет позиции доказательной медицины.

Почти треть респондентов (30%), ответивших, что России стоит покинуть организацию, пояснили, что это необходимо сделать из-за политической ангажированности ВОЗ, а также сомнительной научной обоснованности ее рекомендаций и невозможности их адаптации к российским реалиям.

На вопрос, что изменится для страны, если Россия выйдет из ВОЗ, 44,9% ответили: «Ничего». Одинаковое количество опрошенных указали, что выход из ВОЗ повлечет создание некачественных клинических рекомендаций и остановит развитие медицинской науки.

Выступая на Петербургском экономическом форуме, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что мировая система здравоохранения должна быть вне политики. Он также отметил неоднозначное отношение к российской делегации на последней Всемирной ассамблее — по словам министра, представителей от России «случайно забыли пригласить» на обсуждение регуляторики лекарств.

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Теги
Егор Губернаторов
ВОЗ Врачи медицина

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