Экс-губернатор Хабаровского края Фургал выступил перед присяжными

В своем последнем слове в суде бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что так и не увидел фактов, доказывающих его вину. Судья прерывал его выступление и делал замечания около десяти раз

Судебное заседание по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В среду, 1 февраля, в Московском областном суде, где проходит выездное заседание Люберецкого районного суда, выступил с последним словом бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, передает корреспондент РБК. Он попросил присяжных дать возможность расследовать его дело, опираясь на факты и не доверяя стороне обвинения. Его обвиняют в организации заказных убийств в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Выступление Фургала было эмоциональным. Судья несколько раз прерывал его с формулировкой «не нарушать порядок и выполнять требования закона». В какой-то момент председательствующий Геннадий Цой объявил перерыв, чтобы подсудимый мог успокоиться. На что Фургал ответил: «Я спокоен».

«Все устали, физически устали, морально. Я не буду сейчас показывать очевидные вещи. Я с ужасом думаю, что ведь я испытал на себе такое давление, что я не исключаю ничего. Ваша честь, я все понимаю, вы все понимаете, и присяжные все понимают. Я единственное говорю, дайте возможность расследовать это дело. А его хотят закрыть. Поверьте же вы просто фактам. Я предлагаю разобраться. Наказывать невиновных — это грех. Уважаемые присяжные, готовы взять на себя это? Согласиться с тем, что меня должны уничтожить, — я не могу. Это тоже грех. Я такой, какой я есть. Вот теперь я буду сидеть и ждать», — сообщил Фургал в суде.

Также в ходе выступления Сергей Фургал призвал присяжных принять справедливое решение. «Я прошел большую школу и принимал очень серьезные решения, — сообщил он в последнем слове. — Но от вашего решения зависит, будут улыбаться и ходить на свободе те, кто действительно это совершил, или все-таки следствие будет проведено и мы выясним причину».

Он отметил, что точно не хотел бы в таком деле принимать решения. «Прокуроры сказали «мы представляем государство» и тут же ввели вас в заблуждение и пустили по неправильному пути. Никогда прокуроры не представляют государство, они представляют прокуратуру, где решение, вынесенное в пользу подсудимых, является очень серьезным и ведет к серьезным последствиям», — сообщил он в суде.

«Прокуратура понимает, что это за дело, и председатель суда понимает, что это за дело, а всю ответственность возлагаете на присяжных. Не должна была прокуратура поддерживать это дело. Я хотел услышать факты», — сказал Фургал в последнем слове и добавил, что так и не услышал доказательств, которые бы подтверждали его вину.

В октябре 2021 года Следственный комитет завершил расследование дела в отношении экс-губернатора. По версии следствия, Фургал организовал преступную группу, члены которой в 2004–2005 годах убили бизнесмена Евгения Зорю и экс-делового партнера бывшего главы региона Олега Булатова. Также их обвиняют в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом каждого из преступлений следователи называли «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».

Свою вину экс-губернатор не признает, само преследование, по его мнению, ведется по политическим мотивам. Кроме того, Фургал жаловался на угрозы и давление следствия.

Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 года по июль 2020 года. Тогда же его арестовали и поместили в столичное СИЗО «Лефортово». В Хабаровском крае и на Дальнем Востоке прошли массовые протесты в поддержку Фургала, которые продолжались полгода.