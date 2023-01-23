Прокурор рассказал о роли «Черчилля» и «крутого опера» в деле Фургала

В ходе прений гособвинитель попросил присяжных вынести обвинительный вердикт по трем эпизодам дела. В суде прозвучали детали заказных убийств и рассказ прокурора о том, как экс-губернатор вел бизнес в нулевые

Сергей Фургал (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В понедельник, 23 января, в ходе выездного заседания Люберецкого городского суда Московской области начались прения сторон по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах.

Процесс под председательством люберецкого судьи Геннадия Цоя проходит в здании Мособлсуда с участием присяжных. Помимо Фургала жюри предстоит решить судьбу еще трех фигурантов: Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палея. Пятый фигурант Николай Мистрюков заключил сделку со следствием, с сентября 2020 года он находится под домашним арестом.

Покушение на Смольского

Первая часть выступления стороны обвинения коснулась покушения в июле 2004 года на предпринимателя Александра Смольского из Амурской области. Прокурор Александр Коробейников рассказал в суде, что в 90-х годах Фургал и его компаньон Николай Мистрюков приехали в Хабаровск, занялись бизнесом и искали людей, которые могли бы обеспечить им силовое прикрытие. На тот момент они вели дела от лица ООО «МИФ-Хабаровск». В конце 1999 — начале 2000 года они познакомились с сотрудником милиции Владимиром Першиным. В суде прокурор называл его «крутым опером до мозга костей». «Это легендарный мент, который задерживал воров в законе и знал свое дело. В Хабаровске его знала каждая собака», — добавил Коробейников.

После 2000 года Першин уже был на зарплате у бизнесменов, считает следствие. «Этот факт не отрицает даже сам Фургал, он крышевал их вплоть до своего увольнения 14 июня 2005 года», — сообщил Коробейников.

В 2003 году Першин познакомил Фургала с Андреем Кареповым. Руководство ООО «МИФ Хабаровск» обратилось к нему из-за проблемы: предприятие поставило сырье и не смогло получить от компании расчет. По словам обвинителя, Карепов выполнял такие поручения, которые не мог выполнять Першин.

«Уважаемые присяжные, вся богатая биография Карепова прошла перед вашими глазами — тут и смотрящие, и воры в законе, и спецслужбы, на любой вкус, — говорил прокурор в суде, — Карепов, имевший прозвища Черчилль и Большой был близок к криминальному авторитету и лидеру Хабаровской ОПГ Тимофееву, известному под прозвищем Тимоха». Он сам с гордостью называл его своим другом. Свидетели не отрицают данный факт, и добавляют, что Карепов был его правой рукой, другом и руководителем одной из бригад, добавил прокурор.

В 2001 году в поселке Прогресс Амурской области предприниматель Александр Смольский, сын начальника Райчихинской ГРЭС, занялся бизнесом по приему и продаже металлического лома. «Он работал на площадке Амурского светотехнического завода до тех пор, пока его не купил «МИФ- Хабаровск», — сообщил прокурор.

По его словам, Смольский вел бизнес максимально открыто. Он покупал лом на 30 процентов дороже, чем МИФ. Каждый месяц бизнесмен отправлял во Владивосток 500-700 тонн металлолома. «На погрузке стояли десятки железнодорожных вагонов, — рассказал прокурор в суде, — в этот же период «МИФ Хабаровск» отправляло ежемесячно 5 вагонов с ломом». Такая ситуация не могла не раздражать Фургала: он требовал уравнять цены.

Прокурор напомнил присяжным, что Смольский рассказывал в суде, как Фургал с Мастриковым приехали к нему в дом и в жесткой форме потребовали снизить цену. «Ему дали понять, что дерзить уважаемым людям не нужно. О своем решении он пожалеет, затем они уехали, но неприятности не заставили себя ждать», — сообщил Коробейников присяжным. В скором времени — в апреле 2004 года — у Смольского сожгли погрузочный кран.

Конфликт набирал обороты. После инцидента с краном между Смольским и сотрудником МИФа произошла драка, а в июле 2004 года его попытались подорвать с помощью гранаты РГД-5. Взрывотехник подчеркивал в суде, что, если бы в зоне поражения находились посторонние лица, то последствия были бы самыми печальными. В его заключении говорилось, что расстояние от места взрыва до жилых домов составляло 25 метров, и 10 метров до школы.

В покушении на убийство обвиняют Марата Кадырова. Именно он, по версии обвинителей, кинул гранату. Кадыров выдернул у гранаты чеку и бросил ее в створку гаража, рассказывает Коробейников. Граната отскочила и взорвалась. В этот момент Смольский уже зашел внутрь гаража и практически не пострадал, отделался ссадинами. Затем Кадыров бросил к ногам Смольского вторую гранату. Он видимо запаниковал и думал, что выдернул чеку, а в реальности просто разогнул кольцо, говорит прокурор.

По данным следствия, после этого покушения к Смольскому опять приезжали от Фургала люди, которые требовали снизить цену. Затем угрозы стали поступать в адрес его матери. Как сказал во время следствия Смольский, он не захотел гибнуть за металл и снизил цену. После чего давление на него прекратилось.

Обвинитель считает, что за эпизодом с гранатами стоит организованное сообщество: боеприпасы были изготовлены на одном предприятии и закупали их централизовано.

Прокурор также напомнил присяжным, что Фургал утверждал, что бизнес Смольского был для него ничтожен, что он его «в упор не замечал». «Это не вяжется с человеком, который скрупулезно писал в своем ежедневнике, что в кафе он оставил 700 рублей, а на мойке — 300», — добавил прокурор.

Также экс-губернатор Хабаровского края заявлял, что к моменту покушения на Смольского он практически свернул бизнес в этом районе. Коробейников заявил, что у Фургала было множество организаций, он перекидывал бизнес на разные площадки, в том числе для оптимизации налогов.

Покушение на бизнесмена Зорю

Убийство Зори было совершено 18 лет назад. «Его мотивы и заказчики были известны с самого начала, — говорит второй выступавший в суде прокурор Евгений Щербаков, — уже через 12 часов после убийства хабаровский следователь Ирина Глаголева нашла прижизненные письма Зори, где он заявлял, что в убийстве виноваты Фургал и Мистрюков».

В восьми текстовых документах, которые прочитала следователь, «МИФ Хабаровск» упоминается 61 раз. А в черновике письма, адресованного в полицию, фамилия Фургал прозвучала 10 раз.

Евгений Зоря был молодым успешным предпринимателем, бывший военный журналист, дисциплинированный, трудолюбивый, порядочный и неконфликтный, упрямый и бескомпромиссный, такую характеристику дал ему в суде прокурор Щербаков. «Зоря не платил взяток, не искал крыш, конфликты разрешал в судах. За это он получил уважение у честных людей», — сообщил присяжным обвинитель.

В то же время прокурор отметил, что бизнес Фургала и Мистрюкова был построен на понятиях, учредителями числились номинальные лица, где платили деньги милиции и бандитам, где без крыши было не выжить.

Летом 2002 года Евгений Зоря выкупил главное административное здание Завода железобетонных изделий № 2, который находился в стадии банкротства. Конкурсным управляющим был назначен Игорь Богданов, имевший общий бизнес с Фургалом. На заводе находилась площадка по переработке металла, к которой вел железнодорожный путь. Этот путь не принадлежал ООО «МИФ Хабаровск», его продали сторонней компании, но руководство МИФа им пользовалось. Корпус предприятия площадью свыше 15 тыс. кв м, выставленный на продажу, Зоря купил за один миллион рублей. Чуть позже он приобрел у третьей компании железнодорожный путь. Это и стало причиной конфликта, сообщил прокурор. Такая ситуация не устраивала руководство «МИФ Хабаровск», они требовали от Зори продать этот объект, а в случае отказа обещали отобрать здание.

Из писем, которые Зоря отправлял своей помощнице, становится понятно, что, когда бизнесмен отказался продавать путь, на него стали оказывать давление. Встречи стали носить агрессивный характер, сообщил прокурор. По его словам, после полученного отказа Фургал сказал, что пойдет другим путем.

По данным обвинения, Фургал и Богданов подтасовали протокол собрания комитета кредиторов. Этот орган принимал решение по продаже объектов предприятия. Было придумано такое понятие как арматурный цех. «Никакого цеха изначально не было», — сообщил прокурор. По задумке руководства МИФа, цех перекрывал доступ к железнодорожному пути. Конфликт переместился в арбитражные суды и руководство МИФа перешло к силовому решению вопроса. Они обратились к Карепову, который был вхож в криминальные структуры Хабаровска, говорит прокурор. Следствие считает, что Карелов в свою очередь обратился к главе преступной группировки Михаилу Тимофееву.

Прокурор рассказал присяжным, что в группировку, которую руководство МИФа привлекло для совершения убийства, входило 6 бригад. «ОПГ была сформирована в 1998 году на базе спортклуба «Моисей». К 2003 году была строгая иерархия, приказы Тимофеева строго исполнялись. Дела никогда не обсуждались публично, существовало правило не задавать вопросы», — сказал прокурор.

Евгения Зорю избили около подъезда со словами «за то, что ты судишься», а потом он все равно в декабре 2003 года выиграл кассацию. «Тебе будет хуже, если выиграешь суд. Мы вложили такие деньги, что для нас обратного пути уже нет», — процитировал прокурор слова Фургала, которые он сказал Зоре после одного из заседаний.

По данным обвинения, задание убить бизнесмена получил Андрей Палей. Он находится на скамье подсудимых. Палей, получивший прозвище Пушкин, поверсии следствия, входил в 4 бригаду группировки Тимофеева, бригада являлась боевым крылом ОПГ, а возглавлял ее Сергей Шестаков, известный под прозвищем Совесть. Люди Шестакова исполняли заказные убийства, говорит прокурор

«Палей считался идеальным кандидатом: молодой, ему было 19 лет, без криминального прошлого, без семьи, не болтливый, умеющий соблюдать конспирацию. Первое время к нему присматривались, поручали охрану объектов. Затем Палей стал сопровождать Тимофеева: его возили на стрельбы, он пользовался доверием Тимофеева и других членов группировки», рассказывает прокурор.

За 3,5 месяца до убийства Евгений Зоря обнаружил за собой слежку и написал письмо в милицию. По словам адвоката, черновик письма нашли в компьютере Зори. «Мы не знаем было ли это письмо отправлено в милицию, когда начали заниматься этим делом архивы уже были уничтожены», — сообщил обвинитель.

В октябре 2004 года Зоря приехал в Хабаровск из Ванкувера, куда он к тому времени переехал с семьей. Он припарковал машину на стоянке возле своего дома. После чего на него напал убийца и между ними завязалась драка. Киллер 8 раз выстрелил в бизнесмена. Зоря от полученных ранений скончался.