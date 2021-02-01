В Париже не исключили санкции против «Северного потока-2»

Для воздействия на Кремль после силового подавления протестов обычных санкций недостаточно, заявили в Париже. Хорошим вариантом был бы «Северный поток-2», но с ним решение принимает Германия

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Санкций, которые уже ввели страны Евросоюза против России, недостаточно, заявил государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

Политик отвечал на вопрос о реакции на подавление протестов в России.

По его словам, «санкции уже введены, можно принять другие, но нужно четко понимать, что этого недостаточно».

«Мы должны пойти дальше, вариант с «Северным потоком-2» может быть рассмотрен, но это решение Германии, поскольку он расположен в Германии. И мы всегда говорили, что у нас есть самые большие сомнения по поводу этого проекта», — отметил Бон.