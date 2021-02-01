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В Париже не исключили санкции против «Северного потока-2»

Для воздействия на Кремль после силового подавления протестов обычных санкций недостаточно, заявили в Париже. Хорошим вариантом был бы «Северный поток-2», но с ним решение принимает Германия
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Фото: Jens Buettner / AP
Фото: Jens Buettner / AP

Санкций, которые уже ввели страны Евросоюза против России, недостаточно, заявил государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

Политик отвечал на вопрос о реакции на подавление протестов в России.

По его словам, «санкции уже введены, можно принять другие, но нужно четко понимать, что этого недостаточно».

«Мы должны пойти дальше, вариант с «Северным потоком-2» может быть рассмотрен, но это решение Германии, поскольку он расположен в Германии. И мы всегда говорили, что у нас есть самые большие сомнения по поводу этого проекта», — отметил Бон.

Кремль прокомментировал призыв ФБК к Западу ввести новые санкции
Политика
Дмитрий Песков

Ранее американское издание USA Today со ссылкой на исполнительного директора фонда Владимира Ашуркова сообщило, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) направил президенту США Джо Байдену письмо с просьбой ввести санкции против российских политиков и бизнесменов. Всего в списке 35 человек. В Белом доме подтвердили, что получили письмо.

Ашурков также рассказал CNN, что команда Навального намерена обратиться с таким же письмом к Евросоюзу и Великобритании. «Запад должен наказать лиц, которые сделали своей национальной политикой фальсификацию выборов, воровство из бюджета и отравление [Алексея Навального]», — заявил Ашурков. В его список попали, в частности, бизнесмен Роман Абрамович, министр здравоохранения Михаил Мурашко, телеведущий Владимир Соловьев.

В Кремле ответили, что призывами к западным странам ввести персональные санкции против России ФБК продемонстрировал статус иностранного агента. «Что касается этого фонда и всех этих писем и призывов — фонд, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что позиция Кремля по санкционной риторике Запада хорошо известна — Москва считает ее «абсолютно неприемлемой». По его словам, это абсолютно неправильные методы ведения отношений между странами.

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Госсекретарь США допустил принятие мер против России из-за Навального
Политика
Энтони Блинкен

28 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» арестом оппозиционера Алексея Навального и не исключают возможности введения мер в отношении России. На вопрос, где находится «красная линия» в отношении безопасности Навального, за которой последует введение мер против России, госсекретарь ответил, что США сначала должны завершить анализ ситуации.

Ранее президент США Джо Байден назвал газопровод «Северный поток-2» — «плохой сделкой для Европы». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что новая администрация оценит меры против строительства трубы, принятые предшественниками.

Автор
Владислав Гордеев
санкции Северный поток-2 Париж
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