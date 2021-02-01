В Париже не исключили санкции против «Северного потока-2»

Ранее американское издание USA Today со ссылкой на исполнительного директора фонда Владимира Ашуркова сообщило, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) направил президенту США Джо Байдену письмо с просьбой ввести санкции против российских политиков и бизнесменов. Всего в списке 35 человек. В Белом доме подтвердили, что получили письмо.
Ашурков также рассказал CNN, что команда Навального намерена обратиться с таким же письмом к Евросоюзу и Великобритании. «Запад должен наказать лиц, которые сделали своей национальной политикой фальсификацию выборов, воровство из бюджета и отравление [Алексея Навального]», — заявил Ашурков. В его список попали, в частности, бизнесмен Роман Абрамович, министр здравоохранения Михаил Мурашко, телеведущий Владимир Соловьев.
В Кремле ответили, что призывами к западным странам ввести персональные санкции против России ФБК продемонстрировал статус иностранного агента. «Что касается этого фонда и всех этих писем и призывов — фонд, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что позиция Кремля по санкционной риторике Запада хорошо известна — Москва считает ее «абсолютно неприемлемой». По его словам, это абсолютно неправильные методы ведения отношений между странами.
28 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» арестом оппозиционера Алексея Навального и не исключают возможности введения мер в отношении России. На вопрос, где находится «красная линия» в отношении безопасности Навального, за которой последует введение мер против России, госсекретарь ответил, что США сначала должны завершить анализ ситуации.
Ранее президент США Джо Байден назвал газопровод «Северный поток-2» — «плохой сделкой для Европы». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что новая администрация оценит меры против строительства трубы, принятые предшественниками.