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Военная операция на Украине ,  
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Норвегия разрешила своим компаниям прямую продажу Украине оружия

Норвегия разрешила своим компаниям прямую продажу Украине оружия
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Военная операция на Украине
Норвегия обычно не разрешает прямые поставки оружия странам, которые находятся в состоянии военного конфликта, но в случае с Украиной решение оправдано «чрезвычайной ситуацией в сфере безопасности». Москва осуждает помощь Киеву
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Правительство Норвегии разрешило своим компаниям с 1 января прямую продажу Украине оружия и товаров оборонного назначения, сообщается на сайте правительства.

Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде заявил, что поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. Он отметил, что неизвестно, сколько продлятся боевые действия. По словам министра обороны страны Бьорна Ариля Грама, своим решением Норвегия «защитит фундаментальные интересы политики обороны и безопасности» страны и союзников.

В кабмине отметили, что экспортные лицензии на прямые продажи будут предоставляться в индивидуальном порядке, за ними будут осуществлять строгий контроль.

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Фото:Martyn Aim / Getty Images

Норвегия, как правило, руководствуется решением Стортинга (однопалатного парламента) от 1959 года, согласно которому прямые поставки оружия стране, которая находится в состоянии военного конфликта, запрещены. В МИДе заявили, что будут соблюдать этот принцип и дальше, но в том, что касается Украины, прямые поставки оправданы «чрезвычайной ситуацией в сфере политики безопасности».

В 2023 году Осло предоставил военную поддержку Киеву на сумму около 11 млрд норвежских крон (более $1 млрд).

Россия осуждает военную помощь Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Норвегия поставки оружия Украина военная помощь
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