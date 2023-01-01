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На инаугурации президента Бразилии задержали мужчину со взрывчаткой

Reuters: во время инаугурации президента Бразилии задержали мужчину со взрывчаткой
Фото: Myke Sena / Getty Images
Фото: Myke Sena / Getty Images

Полиция в Бразилии задержала мужчину со взрывным устройством и ножом, пытавшегося проникнуть на церемонию инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя военной полиции страны Ала Капмоша.

По его словам, мужчина пытался пройти на эспланаду в столице страны Бразилиа, где в воскресенье при большом стечении приглашенных и зрителей проходит церемония инаугурации. Полиция не сообщает подробностей, известно лишь, что мужчина приехал из Рио-де-Жанейро и пытался пронести кухонный нож и «пиротехнические устройства».

Бывший президент Бразилии да Силва победил действующего главу государства Жаира Болсонару во втором туре президентских выборов в конце октября. Разрыв между кандидатами после подсчета 99,26% голосов оказался минимальным — 50,85% против 49,15%.

В 2016 году Лула был приговорен к 12 годам по делу о коррупции и отмывании денег в государственной нефтяной компании Petrobras. Скандал вокруг этого также привел к импичменту Дилмы Русефф в 2016 году. Она была преемницей Лулы на посту президента и его соратницей по Рабочей партии. Сам экс-президент, используя право на апелляцию, находился на свободе, а в 2021 году Верховный суд Бразилии отменил приговоры в отношении него.

Теги
Бразилия президент Бразилии инаугурация полиция задержание взрывное устройство
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