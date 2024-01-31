Как выглядят 19 ближайших спиральных галактик. Новые фото «Джеймса Уэбба»
Спиральная галактика NGC 628 в созвездии Рыбы. В галактике, которую также иногда называют M-74, находится приблизительно 100 млрд звезд различной величины. Множество точек синего цвета в центре галактики — это скопление старых звезд. Галактика расположена на расстоянии 32 млн световых лет от Солнца. Световой год — это расстояние, которое проходит луч света за один земной год, что составляет примерно 9,7 трлн км
Спиральная галактика NGC 5068 в созвездии Дева
Галактика NGC 1512 в созвездии Часы. Находится на расстоянии около 30 млн световых лет от Солнечной системы. Яркое кольцо в центре галактики — это недавно сформировавшиеся звезды
Спиральная галактика NGC 1087 в созвездии Кит. Находится на расстоянии 80 млн световых лет от Земли
Галактика NGC 3351 в созвездии Лев
Крупная спиральная галактика NGC 4254 в Скоплении Девы. Расстояние до нее — 50 млн световых лет
Спиральная галактика NGC 1365 в созвездии Печь. Ее диаметр составляет более 200 тыс. световых лет, что примерно вдвое больше, чем Млечный Путь
Галактика NGC 3627 в созвездии Лев
Спиральная галактика NGC 1672 в созвездии Золотая Рыба. Расстояние от Земли — 60 млн световых лет
NGC 1300 — галактика в созвездии Эридан. В центре спирали расположена сверхмассивная черная дыра. Галактика находится на расстоянии 69 мл световых лет
Галактика NGC 1385, расположенная в 30 млн световых лет в созвездии Печь
Галактика NGC 1566 в созвездии Золотой Рыбы. Ее популярное название — «Испанская танцовщица»
Галактика NGC 4303 в созвездии Девы. Расстояние до нее — 55 млн световых лет
NGC 4321 — галактика в созвездии Волосы Вероники
Галактика NGC 4535, расположенная в созвездии Девы, находится примерно в 50 млн световых лет от Земли. Яркие голубоватые цвета указывают на присутствие большего числа молодых звезд
Галактика NGC 7496 в созвездии Журавль
Галактика NGC 2835 в созвездии Гидра. Расстояние от Земли — 35 млн световых лет
NGC 1433 — спиральная галактика с двойной кольцевой структурой в созвездии Часы
Спиральная галактика IC 5332 в созвездии Скульптор
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«Джеймс Уэбб» — крупнейший и самый мощный телескоп, который человечество запустило в космос, указало Европейское космическое агентство (ESA). С его помощью ученые могут исследовать фазы развития Солнечной системы и других галактик. Телескоп запустили в декабре 2021 года. В июле 2022-го «Джеймс Уэбб» получил самое глубокое, четкое и детальное изображение отдаленной Вселенной, а в сентябре впервые сделал снимок планеты за пределами Солнечной системы.
Знаменитые снимки Вселенной за всю историю, начиная с первого фото из космоса, можно посмотреть здесь.
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