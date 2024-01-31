Как выглядят 19 ближайших спиральных галактик. Новые фото «Джеймса Уэбба»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел 19 ближайших к Земле спиральных галактик. Высокое качество снимков дает возможность ученым исследовать процессы звездообразования — на фото видны звезды, которые еще формируются

Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Спиральная галактика NGC 628 в созвездии Рыбы. В галактике, которую также иногда называют M-74, находится приблизительно 100 млрд звезд различной величины. Множество точек синего цвета в центре галактики — это скопление старых звезд. Галактика расположена на расстоянии 32 млн световых лет от Солнца. Световой год — это расстояние, которое проходит луч света за один земной год, что составляет примерно 9,7 трлн км Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Спиральная галактика NGC 5068 в созвездии Дева Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Галактика NGC 1512 в созвездии Часы. Находится на расстоянии около 30 млн световых лет от Солнечной системы. Яркое кольцо в центре галактики — это недавно сформировавшиеся звезды Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Спиральная галактика NGC 1087 в созвездии Кит. Находится на расстоянии 80 млн световых лет от Земли Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Галактика NGC 3351 в созвездии Лев Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Крупная спиральная галактика NGC 4254 в Скоплении Девы. Расстояние до нее — 50 млн световых лет Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Спиральная галактика NGC 1365 в созвездии Печь. Ее диаметр составляет более 200 тыс. световых лет, что примерно вдвое больше, чем Млечный Путь Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Галактика NGC 3627 в созвездии Лев Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Спиральная галактика NGC 1672 в созвездии Золотая Рыба. Расстояние от Земли — 60 млн световых лет Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team NGC 1300 — галактика в созвездии Эридан. В центре спирали расположена сверхмассивная черная дыра. Галактика находится на расстоянии 69 мл световых лет Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Галактика NGC 1385, расположенная в 30 млн световых лет в созвездии Печь Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Галактика NGC 1566 в созвездии Золотой Рыбы. Ее популярное название — «Испанская танцовщица» Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Галактика NGC 4303 в созвездии Девы. Расстояние до нее — 55 млн световых лет Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team NGC 4321 — галактика в созвездии Волосы Вероники Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Галактика NGC 4535, расположенная в созвездии Девы, находится примерно в 50 млн световых лет от Земли. Яркие голубоватые цвета указывают на присутствие большего числа молодых звезд Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Галактика NGC 7496 в созвездии Журавль Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Галактика NGC 2835 в созвездии Гидра. Расстояние от Земли — 35 млн световых лет Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team NGC 1433 — спиральная галактика с двойной кольцевой структурой в созвездии Часы Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / Janice Lee (STScI) / Thomas Williams (Oxford) / PHANGS Team Спиральная галактика IC 5332 в созвездии Скульптор

Нажмите на фото, чтобы увидеть больше изображений.

«Джеймс Уэбб» — крупнейший и самый мощный телескоп, который человечество запустило в космос, указало Европейское космическое агентство (ESA). С его помощью ученые могут исследовать фазы развития Солнечной системы и других галактик. Телескоп запустили в декабре 2021 года. В июле 2022-го «Джеймс Уэбб» получил самое глубокое, четкое и детальное изображение отдаленной Вселенной, а в сентябре впервые сделал снимок планеты за пределами Солнечной системы.

Знаменитые снимки Вселенной за всю историю, начиная с первого фото из космоса, можно посмотреть здесь.