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Как выглядят 19 ближайших спиральных галактик. Новые фото «Джеймса Уэбба»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел 19 ближайших к Земле спиральных галактик. Высокое качество снимков дает возможность ученым исследовать процессы звездообразования — на фото видны звезды, которые еще формируются
Как выглядят 19 ближайших спиральных галактик. Новые фото «Джеймса Уэбба»

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«Джеймс Уэбб» — крупнейший и самый мощный телескоп, который человечество запустило в космос, указало Европейское космическое агентство (ESA). С его помощью ученые могут исследовать фазы развития Солнечной системы и других галактик. Телескоп запустили в декабре 2021 года. В июле 2022-го «Джеймс Уэбб» получил самое глубокое, четкое и детальное изображение отдаленной Вселенной, а в сентябре впервые сделал снимок планеты за пределами Солнечной системы.

Знаменитые снимки Вселенной за всю историю, начиная с первого фото из космоса, можно посмотреть здесь.

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Теги
Дарья Широкова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
мультимедиа Галактика звезды телескоп космос «Джеймс Уэбб»
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