Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников из-за COVID-19

Власти Саудовской Аравии из-за эпидемии коронавируса разрешили участвовать в хадже — паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине — только ограниченному числу паломников, которые уже находятся на территории королевства. Об этом министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии сообщило в Twitter.

«В этом году хадж состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории королевства Саудовской Аравии с мерами предосторожности для обеспечения безопасности паломников», — говорится в сообщении министерства.

В апреле Высший религиозный орган Саудовской Аравии Совет старейших ученых призвал мусульман во всем мире молиться дома в течение месяца Рамадан из-за пандемии коронавируса. Верующим рекомендовали избегать массовых собраний, так как они являются основной площадкой для распространения COVID-19.