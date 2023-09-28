Кто пришел проститься с Евгением Ясиным

В здании Высшей школы экономики в Москве прошло прощание с министром-реформатором и основателем «Вышки» Евгением Ясиным. Он умер 25 сентября в возрасте 89 лет. Среди пришедших были его ученица глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кто еще пришел проститься с Ясиным — в фоторепортаже РБК.

О том, как сложилась жизнь и карьера Евгения Ясина, можно прочитать здесь.