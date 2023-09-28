Кто пришел проститься с Евгением Ясиным
В здании Высшей школы экономики в Москве прошло прощание с министром-реформатором и основателем «Вышки» Евгением Ясиным. Он умер 25 сентября в возрасте 89 лет. Среди пришедших были его ученица глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кто еще пришел проститься с Ясиным — в фоторепортаже РБК.
О том, как сложилась жизнь и карьера Евгения Ясина, можно прочитать здесь.
Прощание с Евгением Ясиным прошло в Центре культур Высшей школы экономики. Ясин — один из основателей «Вышки». С октября 1998 года по июнь 2021-го он был научным руководителем Высшей школы экономики, с июля 2021-го — ее почетным научным руководителем.
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и дочь Евгения Ясина — Ирина Ясина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Ясин был первым наставником Эльвиры Набиуллиной. Глава ЦБ назвала смерть Ясина огромной потерей. «Он был открытым, всегда готовым прийти на помощь человеком, который близко к сердцу принимал проблемы других людей, никогда не оставался в стороне», — сказала Набиуллина.
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Советник по корпоративному развитию в ООО «Яндекс», экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ранее Кудрин назвал Ясина «столпом перехода» советской экономики к рыночной. «Он [Ясин] был один из столпов перехода советской экономики к рынку, создатель Высшей школы экономики. Для многих он был учителем и другом. Светлая память», — написал Кудрин в своем телеграм-канале.
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Помощник президента России Андрей Фурсенко и глава фонда «Холокост» Алла Гербер
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов
Научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов (в центре), президент Высшей школы экономики и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин (справа)