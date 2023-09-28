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Политика ,  
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Кто пришел проститься с Евгением Ясиным

В здании Высшей школы экономики в Москве прошло прощание с министром-реформатором и основателем «Вышки» Евгением Ясиным. Он умер 25 сентября в возрасте 89 лет. Среди пришедших были его ученица глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кто еще пришел проститься с Ясиным — в фоторепортаже РБК.

О том, как сложилась жизнь и карьера Евгения Ясина, можно прочитать здесь.
Прощание с Евгением Ясиным прошло в Центре культур Высшей школы экономики. Ясин&nbsp;&mdash; один из основателей &laquo;Вышки&raquo;. С октября 1998 года по июнь 2021-го он был научным руководителем Высшей школы экономики, с июля 2021-го&nbsp;&mdash; ее почетным научным руководителем.
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Прощание с Евгением Ясиным прошло в Центре культур Высшей школы экономики. Ясин — один из основателей «Вышки». С октября 1998 года по июнь 2021-го он был научным руководителем Высшей школы экономики, с июля 2021-го — ее почетным научным руководителем.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и дочь Евгения Ясина&nbsp;&mdash; Ирина Ясина
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и дочь Евгения Ясина — Ирина Ясина

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Ясин был первым наставником Эльвиры Набиуллиной. Глава ЦБ назвала смерть Ясина огромной потерей. &laquo;Он был открытым, всегда готовым прийти на помощь человеком, который близко к сердцу принимал проблемы других людей, никогда не оставался в стороне&raquo;,&nbsp;&mdash; сказала Набиуллина.
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Ясин был первым наставником Эльвиры Набиуллиной. Глава ЦБ назвала смерть Ясина огромной потерей. «Он был открытым, всегда готовым прийти на помощь человеком, который близко к сердцу принимал проблемы других людей, никогда не оставался в стороне», — сказала Набиуллина.

Президент Международной шахматной федерации ФИДЕ и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент Международной шахматной федерации ФИДЕ и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович

Советник по корпоративному развитию в ООО &laquo;Яндекс&raquo;, экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Ранее&nbsp;Кудрин назвал Ясина &laquo;столпом перехода&raquo; советской экономики к рыночной.&nbsp;&laquo;Он [Ясин] был один из столпов перехода советской экономики к рынку, создатель Высшей школы экономики. Для многих он был учителем и другом. Светлая память&raquo;, &mdash; написал Кудрин в своем телеграм-канале.
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Советник по корпоративному развитию в ООО «Яндекс», экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Ранее Кудрин назвал Ясина «столпом перехода» советской экономики к рыночной. «Он [Ясин] был один из столпов перехода советской экономики к рынку, создатель Высшей школы экономики. Для многих он был учителем и другом. Светлая память», — написал Кудрин в своем телеграм-канале.

Сооснователь партии &laquo;Яблоко&raquo; Григорий Явлинский
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский

Помощник президента России Андрей Фурсенко и глава фонда &laquo;Холокост&raquo; Алла Гербер
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Помощник президента России Андрей Фурсенко и глава фонда «Холокост» Алла Гербер

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов

Научный руководитель Высшей школы экономики&nbsp;Ярослав Кузьминов (в центре), президент Высшей школы экономики и Российского союза промышленников и предпринимателей&nbsp;Александр Шохин (справа)
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов (в центре), президент Высшей школы экономики и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин (справа)

Теги
Персоны
мультимедиа Евгений Ясин экономика России экономические реформы прощание похороны НИУ ВШЭ Москва
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
Алексей Кудрин фото

Алексей Кудрин

чиновник, экономист, бывший глава Минфина и Счетной палаты, советник по корпоративному развитию «Яндекса»

12 октября 1960 года
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