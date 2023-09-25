Кудрин назвал Ясина «столпом перехода» советской экономики к рыночной

Евгения Ясин и Алексей Кудрин (Фото: AlekseiKudrin / Telegram)

Советник по корпоративному управлению «Яндекса» Алексей Кудрин (с 2000 по 2011 год был главой Минфина, с 2018 по 2022-й — главой Счетной палаты) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра экономики и основателя Высшей школы экономики Евгения Ясина.

«Он [Ясин] был один из столпов перехода советской экономики к рынку, создатель Высшей школы экономики. Для многих он был учителем и другом. Светлая память», — написал Кудрин в своем телеграм-канале.

Ясин стоял у истоков экономических реформ в России начала 1990-х годов: работал над программами изменений как в позднесоветский, так и ельцинский период. Он участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу плановой экономики Советского Союза на рыночную экономику, она не была реализована.

С 1994 по 1997 год Ясин занимал пост министра экономики в правительстве Виктора Черномырдина, с октября 1998 года по июнь 2021-го был научным руководителем ВШЭ, с июля 2021-го — ее почетным научным руководителем.

Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Почета, а также медалями Столыпина II и I степеней (вручается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны).

Ясин умер 25 сентября в возрасте 89 лет. В конце августа телеграм-канал Mash писал, что экс-министра доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, у него был отек головного мозга и проблемы с сердцем.