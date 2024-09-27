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Прощание с Романом Мадяновым. Фоторепортаж

Появились фотографии с церемонии прощания с актером Романом Мадяновым

В подмосковных Бронницах простились с актером Романом Мадяновым. За свою карьеру актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. На церемонию пришли коллеги и друзья Мадянова. В последний путь актера проводили аплодисментами
Актер Роман Мадянов умер 25 сентября в&nbsp;возрасте 62 лет
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актер Роман Мадянов умер 25 сентября в возрасте 62 лет

Вдова актера Наталья сообщила, что Мадянов скончался после продолжительной болезни. Весной актер проходил лечение&nbsp;&mdash; у него обнаружили рак легких, писал Shot На фото: вдова и сын Мадянова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вдова актера Наталья сообщила, что Мадянов скончался после продолжительной болезни. Весной актер проходил лечение — у него обнаружили рак легких, писал Shot

На фото: вдова и сын Мадянова

Актриса Мария Аронова, которая снималась вместе с Мадяновым, в частности, в &laquo;Солдатах 2&raquo;, назвала его &laquo;великим русским артистом&raquo;. &laquo;Ушел нежно мной любимый друг, человек, с которым я много работала, много часов проводила в беседах прекрасных. Он был очень мужественным, он был очень большой человек в своих поступках, жизни&raquo;,&nbsp;&mdash; сказала Аронова &laquo;Пятому каналу&raquo;.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актриса Мария Аронова, которая снималась вместе с Мадяновым, в частности, в «Солдатах 2», назвала его «великим русским артистом».

«Ушел нежно мной любимый друг, человек, с которым я много работала, много часов проводила в беседах прекрасных. Он был очень мужественным, он был очень большой человек в своих поступках, жизни», — сказала Аронова «Пятому каналу».

С актером Федором Добронравовым Мадянов снялся в комедии &laquo;Жили-были&raquo; (2017). Оба они делились, что работа прошла легко. Так, по словам Мадянова, на весь фильм ушло 22 съемочных дня. Артисты были друзьями и соседями по даче.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С актером Федором Добронравовым Мадянов снялся в комедии «Жили-были» (2017). Оба они делились, что работа прошла легко. Так, по словам Мадянова, на весь фильм ушло 22 съемочных дня.

Артисты были друзьями и соседями по даче.

Церемонию посетили и другие коллеги и близкие актера
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Церемонию посетили и другие коллеги и близкие актера

Среди присутствовавших был актер и телеведущий Марат Башаров. Они с Мадяновым вместе снимались и играли в театре. &laquo;Я всегда ждал встречи с ним, потому что каждый раз он приносил либо какую-то историю, либо новый анекдот. И каждая встреча была с ним как праздник. Как 1 сентября, когда ты снова видишь старых друзей&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Башаров &laquo;Аргументам и фактам&raquo;.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Среди присутствовавших был актер и телеведущий Марат Башаров. Они с Мадяновым вместе снимались и играли в театре.

«Я всегда ждал встречи с ним, потому что каждый раз он приносил либо какую-то историю, либо новый анекдот. И каждая встреча была с ним как праздник. Как 1 сентября, когда ты снова видишь старых друзей», — сказал Башаров «Аргументам и фактам».

На фото еще один коллега Мадянова Сергей Гармаш. Среди их общих проектов&nbsp;&mdash; фильм &laquo;12&raquo;, где они сыграли присяжных. Вместе со всеми остальными актерами Мадянов был удостоен премии &laquo;Золотой орел&raquo; за лучшую мужскую роль.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото еще один коллега Мадянова Сергей Гармаш. Среди их общих проектов — фильм «12», где они сыграли присяжных.

Вместе со всеми остальными актерами Мадянов был удостоен премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль.

Прибывающие несли цветы.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прибывающие несли цветы.

Актер Борис Щербаков назвал смерть Мадянова &laquo;колоссальной потерей&raquo;. &laquo;Те роли, которые он нам подарил, конечно, наверняка запомнятся. Да не то что наверняка, а я уверен, что безусловно запомнятся. Мне очень жаль, что ушел такой артист, такой человек. И он очень хороший друг. Мы с ним очень много работали. С ним было всегда очень легко на сцене&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Щербаков Super.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актер Борис Щербаков назвал смерть Мадянова «колоссальной потерей». «Те роли, которые он нам подарил, конечно, наверняка запомнятся. Да не то что наверняка, а я уверен, что безусловно запомнятся. Мне очень жаль, что ушел такой артист, такой человек. И он очень хороший друг. Мы с ним очень много работали. С ним было всегда очень легко на сцене», — сказал Щербаков Super.

Присутствовавшие выражали соболезнования вдове и сыну актера.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Присутствовавшие выражали соболезнования вдове и сыну актера.

&laquo;Папа говорил: &laquo;Прорвемся!&raquo; Был оптимистом, верил, что сумеет победить рак&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал RT сын Мадянова.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Папа говорил: «Прорвемся!» Был оптимистом, верил, что сумеет победить рак», — сказал RT сын Мадянова.

Онкологическое заболевание Мадянову диагностировали в 2020 году, сообщил Shot.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Онкологическое заболевание Мадянову диагностировали в 2020 году, сообщил Shot.

В начале сентября этого года все спектакли с участием актера отменили из-за ухудшения самочувствия. Родные рассказали&nbsp;Shot, что у него также диагностировали коксартроз. Актеру сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В начале сентября этого года все спектакли с участием актера отменили из-за ухудшения самочувствия. Родные рассказали Shot, что у него также диагностировали коксартроз. Актеру сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.

Родные и близкие актера направили на прощание венки.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Родные и близкие актера направили на прощание венки.

Артисты Александр Андриенко и Ольга Прокофьева
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Артисты Александр Андриенко и Ольга Прокофьева

Актриса Елена Скороходова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актриса Елена Скороходова

Актер Александр Баринов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актер Александр Баринов

За свою карьеру Мадянов снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Славу ему принесла одна из первых ролей&nbsp;&mdash; Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелия &laquo;Совсем пропащий&raquo; (1973). Тогда актеру было 11 лет.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За свою карьеру Мадянов снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Славу ему принесла одна из первых ролей — Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелия «Совсем пропащий» (1973). Тогда актеру было 11 лет.

Среди множества ролей Мадянова &mdash; майор Колобков&nbsp;в телесериале &laquo;Солдаты&raquo;, чиновник-самодур в фильме &laquo;Левиафан&raquo;, царь в фильме &laquo;По щучьему велению&raquo; и другие.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Среди множества ролей Мадянова — майор Колобков в телесериале «Солдаты», чиновник-самодур в фильме «Левиафан», царь в фильме «По щучьему велению» и другие.

Гроб с телом актера вынесли под аплодисменты.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Гроб с телом актера вынесли под аплодисменты.

Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Московской области.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Московской области.

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Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков, Виктория Полякова Виктория Полякова
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