Прощание с Романом Мадяновым. Фоторепортаж

С актером Федором Добронравовым Мадянов снялся в комедии «Жили-были» (2017). Оба они делились, что работа прошла легко. Так, по словам Мадянова, на весь фильм ушло 22 съемочных дня.

Артисты были друзьями и соседями по даче.