Прощание с Романом Мадяновым. Фоторепортаж
В подмосковных Бронницах простились с актером Романом Мадяновым. За свою карьеру актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. На церемонию пришли коллеги и друзья Мадянова. В последний путь актера проводили аплодисментами
Актер Роман Мадянов умер 25 сентября в возрасте 62 лет
Актриса Мария Аронова, которая снималась вместе с Мадяновым, в частности, в «Солдатах 2», назвала его «великим русским артистом».
«Ушел нежно мной любимый друг, человек, с которым я много работала, много часов проводила в беседах прекрасных. Он был очень мужественным, он был очень большой человек в своих поступках, жизни», — сказала Аронова «Пятому каналу».
С актером Федором Добронравовым Мадянов снялся в комедии «Жили-были» (2017). Оба они делились, что работа прошла легко. Так, по словам Мадянова, на весь фильм ушло 22 съемочных дня.
Артисты были друзьями и соседями по даче.
Церемонию посетили и другие коллеги и близкие актера
Среди присутствовавших был актер и телеведущий Марат Башаров. Они с Мадяновым вместе снимались и играли в театре.
«Я всегда ждал встречи с ним, потому что каждый раз он приносил либо какую-то историю, либо новый анекдот. И каждая встреча была с ним как праздник. Как 1 сентября, когда ты снова видишь старых друзей», — сказал Башаров «Аргументам и фактам».
На фото еще один коллега Мадянова Сергей Гармаш. Среди их общих проектов — фильм «12», где они сыграли присяжных.
Вместе со всеми остальными актерами Мадянов был удостоен премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль.
Прибывающие несли цветы.
Актер Борис Щербаков назвал смерть Мадянова «колоссальной потерей». «Те роли, которые он нам подарил, конечно, наверняка запомнятся. Да не то что наверняка, а я уверен, что безусловно запомнятся. Мне очень жаль, что ушел такой артист, такой человек. И он очень хороший друг. Мы с ним очень много работали. С ним было всегда очень легко на сцене», — сказал Щербаков Super.
Присутствовавшие выражали соболезнования вдове и сыну актера.
«Папа говорил: «Прорвемся!» Был оптимистом, верил, что сумеет победить рак», — сказал RT сын Мадянова.
Онкологическое заболевание Мадянову диагностировали в 2020 году, сообщил Shot.
В начале сентября этого года все спектакли с участием актера отменили из-за ухудшения самочувствия. Родные рассказали Shot, что у него также диагностировали коксартроз. Актеру сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.
Родные и близкие актера направили на прощание венки.
Артисты Александр Андриенко и Ольга Прокофьева
Актриса Елена Скороходова
Актер Александр Баринов
За свою карьеру Мадянов снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Славу ему принесла одна из первых ролей — Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелия «Совсем пропащий» (1973). Тогда актеру было 11 лет.
Среди множества ролей Мадянова — майор Колобков в телесериале «Солдаты», чиновник-самодур в фильме «Левиафан», царь в фильме «По щучьему велению» и другие.
Гроб с телом актера вынесли под аплодисменты.
Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Московской области.
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