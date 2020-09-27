Политика , 27 сен, 20:16
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
На фото обстрел позиций азербайджанской армии со стороны Армении
Минобороны Армении сообщило о 16 погибших и более чем 100 раненых в Нагорном Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о пяти погибших о 19 раненых мирных жителях
«Это война, объявленная армянскому народу. Это война против нашей независимости, свободы и достоинства. Армянский народ готов к этой войне», — сказал премьер Армении Никол Пашинян ы обращении к народу
Войска Азербайджана уничтожили зенитную систему на линии соприкосновения, сообщило Минобороны страны
На фото доставка раненых с армянской стороны
Последствия обстрела города Степанакерт в Нагорном Карабахе
Сбор добровольцев отправляющихся в Карабах у памятника Араму Манукяну в Ереване