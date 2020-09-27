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Курс доллара на 26 сентября USD ЦБ: 76,82 (-0,36)

Курс евро на 26 сентября EUR ЦБ: 89,66 (-0,32)

Минобороны Армении заявило о гибели около 200 военных Азербайджана

Армения обратилась в ЕСПЧ из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе

«Ак Барс» уступил «Северстали» и проиграл впервые за восемь матчей

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж

Пострадавшим при обрушении перехода в Ступино пообещали компенсацию

В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный ряд»

В Москве машина протаранила ограждение и упала в реку

Суарес оформил дубль и сделал голевой пас в дебютном матче за «Атлетико»

Новак спрогнозировал падение спроса на нефть на 10% по итогам года

Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти

Полиция Кипра займется расследованием по «золотым» паспортам

«Хоффенхайм» разгромил «Баварию» и прервал ее серию из 23 побед подряд

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал о спасении