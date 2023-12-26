Как Москву и другие города России украсили к Новому году. Фоторепортаж

В конце декабря стало известно, что в Москве, как и в прошлом году, в праздники не будет фейерверков и салютов, но состоятся другие праздничные события. В Краснодарском крае отказались от крупных мероприятий, в некоторых регионах действует запрет на пиротехнику. Но города украшают к праздникам. Как в столице и регионах готовятся к Новому году — в фоторепортаже РБК