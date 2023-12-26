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Новый год 2024 ,  
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Как Москву и другие города России украсили к Новому году. Фоторепортаж

Сюжет
Новый год 2024

В конце декабря стало известно, что в Москве, как и в прошлом году, в праздники не будет фейерверков и салютов, но состоятся другие праздничные события. В Краснодарском крае отказались от крупных мероприятий, в некоторых регионах действует запрет на пиротехнику. Но города украшают к праздникам. Как в столице и регионах готовятся к Новому году — в фоторепортаже РБК
Большой театр, Москва
Фото: Андрей Любимов / РБК

Большой театр, Москва

ГУМ-ярмарка на Красной площади
Фото: Андрей Любимов / РБК

ГУМ-ярмарка на Красной площади

Поклонная гора в Москве
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Поклонная гора в Москве

Никольская улица, Москва
Фото: Андрей Любимов / РБК

Никольская улица, Москва

Тверской бульвар, Москва
Фото: Андрей Любимов / РБК

Тверской бульвар, Москва

Парк &laquo;Акведук&raquo;, Москва
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Парк «Акведук», Москва

Новогодняя инсталляция напротив здания правительства Москвы на Тверской улице
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Новогодняя инсталляция напротив здания правительства Москвы на Тверской улице

Навагинская улица, Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Навагинская улица, Сочи

Ростов-на-Дону
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Ростов-на-Дону

Невский проспект в Санкт-Петербурге
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Невский проспект в Санкт-Петербурге

Улица Баумана в Казани
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Улица Баумана в Казани

Первомайский сквер в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Первомайский сквер в Новосибирске

Иркутск
Фото: Евгений Коноплев / ТАСС

Иркутск

Зеленоградск, Калининградская область
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Зеленоградск, Калининградская область

Площадь 1905 года в Екатеринбурге
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Площадь 1905 года в Екатеринбурге

Грозный
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Грозный

Площадь Мира в Красноярске
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Площадь Мира в Красноярске

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Андрей Любимов Андрей Любимов, Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков
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