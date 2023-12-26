Как Москву и другие города России украсили к Новому году. Фоторепортаж
В конце декабря стало известно, что в Москве, как и в прошлом году, в праздники не будет фейерверков и салютов, но состоятся другие праздничные события. В Краснодарском крае отказались от крупных мероприятий, в некоторых регионах действует запрет на пиротехнику. Но города украшают к праздникам. Как в столице и регионах готовятся к Новому году — в фоторепортаже РБК
Большой театр, Москва
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Поклонная гора в Москве
Никольская улица, Москва
Тверской бульвар, Москва
Парк «Акведук», Москва
Новогодняя инсталляция напротив здания правительства Москвы на Тверской улице
Навагинская улица, Сочи
Ростов-на-Дону
Невский проспект в Санкт-Петербурге
Улица Баумана в Казани
Первомайский сквер в Новосибирске
Иркутск
Зеленоградск, Калининградская область
Площадь 1905 года в Екатеринбурге
Грозный
Площадь Мира в Красноярске