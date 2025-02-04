Как 80 лет назад в Ялте определяли послевоенное устройство мира

Как 80 лет назад в Ялте определяли послевоенное устройство мираКак победители создали «привилегированный клуб со взносом в 3 млн солдат»
4 февраля 1945 года в Ливадии близ Ялты открылась конференция, на которой лидеры СССР, Великобритании и США собрались, чтобы определить послевоенное устройство мира. Как проходила конференция, о чем договорились члены «Большой тройки» и какое наследие осталось от ялтинской системы — в фотоматериале РБК
На фото: самолет с участниками Ялтинской конференции на аэродроме Симферополя.
Ялтинская конференция была встречей лидеров стран антигитлеровской коалиции. С 4 февраля 1945 года в Ливадии близ Ялты лидеры США, Великобритании и СССР, а также их министры и военные, неделю обсуждали особенности послевоенного устройства мира.
На фото: нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов (второй слева), премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (второй справа) и президент США Франклин Рузвельт (справа) во время исполнения национальных гимнов в аэропорту «Саки» под Симферополем.
Место для конференции было выбрано лишь после полугода обсуждений. Оно не устраивало президента США Рузвельта и премьер-министра Черчилля. Последний даже высказывался о послевоенной Ялте так: «Если бы мы потратили 10 лет на поиски, то не смогли бы найти худшего места в мире».
На фото: американский штабной корабль, прибывший в Севастополь в дни конференции.
В качестве возможного места встречи западные лидеры предлагали северную Шотландию, Афины, Мальту и Кипр, однако все варианты раз за разом отвергал Сталин. Он отказывался покидать территорию Советского Союза, ссылаясь то на необходимость личного присутствия при решение военных вопросов, то на запрет на долгие путешествия от его персонального врача. В конце концов Черчилль и Рузвельт были вынуждены пойти на уступки, хотя для обоих западных лидеров путешествие на побережье Черного моря было долгим и крайне изнурительным. Для больного президента Рузвельта, который не успел полностью восстановиться после конференции в Тегеране, поездка в Ялту стала последней — он умер два месяца спустя.
На фото: нарком Военно-Морского Флота СССР адмирал Николай Кузнецов и главнокомандующий Военно-Морскими силами США адмирал флота Эрнест Джозеф Кинг с сопровождающими в аэропорту.
Западные лидеры были вынуждены согласиться на проведение конференции в Ялте, так как были заинтересованы во встрече больше, чем Сталин. Поскольку союзники отказывались открывать второй фронт вплоть до 1944 года, когда исход войны был во многом решен и победа над Германией одержана ценой миллионов советских, а не американских или английских жизней, к зиме 1945 года именно Советский Союз занимал наиболее прочное положение в Восточной Европе. К началу Ялтинской конференции, когда военные действия еще продолжались, успехи советских воинов были поистине впечатляющими и затмевали достижения союзнических войск. Красная армия освободила Польшу и находилась в 65 км от немецкой столицы.
На фото: Ливадийский дворец в Крыму, где проходила встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции.
Конференция проходила в Ливадийском императорском дворце, который также служил местом размещения президента Рузвельта и американской делегации. Черчилль и члены его команды были размещены в Воронцовском дворце, а советская делегация — в Юсуповском дворце в Кореизе.
Ко времени проведения конференции Ялта находилась в руинах, большая часть города была разрушена. Чтобы достойно принять делегатов, в непригодные для проживания дворцы была привезена мебель из гостиницы «Метрополь» в Москве. По словам профессора университета Миссури S&T Рассела Д. Бухайта, «то, что советские люди смогли восстановить эти дворцовые сооружения и сделать их пригодными для жизни,... свидетельствует об их работоспособности и усердии, не говоря уже о желании поразить своих гостей русским комфортом».
Несмотря на все старания принимающей стороны, многие западные дипломаты и военные все же столкнулись с рядом неудобств. Так, на всю американскую делегацию из 215 человек во дворце приходились лишь шесть ванных комнат, одна из которых была личной комнатой Рузвельта. А некоторые генералы вынуждены были спать как солдаты — по пятеро в одной комнате.
На фото: командир подводной лодки «Щ-215» капитан 3-го ранга Михаил Грешилов обращается с приветственной речью к собравшимся.
На конференции проводились банкеты, на которых поднималось бесчисленное количество тостов с водкой. В одном из них Сталин назвал Рузвельта «главным создателем тех инструментов, которые привели к мобилизации всего мира против Гитлера». Черчилля он назвал «человеком, который рождается раз в сто лет» и «самым смелым государственным деятелем в мире». Отказываясь от водки, британский премьер-министр, по словам одного из его помощников, «ведрами пил кавказское шампанское, которое подорвало бы здоровье любого обычного человека».
На фото: одно из заседаний конференции.
На конференции обсуждался целый ряд вопросов, основными из них были послевоенная судьба Германии и Польши.
Рузвельт и Черчилль были заинтересованы в принятии финального решения о разделе Германии на зоны оккупации и в выделении отдельной зоны для Франции. Последняя не участвовала в конференции, так как не оказала достаточного сопротивления Германии и большую часть войны управлялась коллаборационистами. Рассуждая, должна ли Франция участвовать в совещании трех держав, Черчилль заявил, что оно «представляет собой очень привилегированный клуб. Вступительный взнос в этот клуб равен пяти миллионам солдат или соответствующему эквиваленту», — после чего Сталин его поправил: «Хотя бы трем миллионам». Однако Франция, несмотря на ее «слабые заслуги» в войне, была необходима Великобритании в качестве сильного союзника после ухода из Европы войск США, которые, как предполагалось, пробудут в Старом свете не дольше двух лет. В конце концов стороны договорились о том, чтобы предоставить Франции зону из территорий Великобритании и США.
Для Сталина на повестке дня стоял вопрос не только о разделе Германии, но и о репарациях. Во время конференции договориться об их размере лидерам так и не удалось, однако было принято принципиальное решение, что СССР получит репарации, а их размер будет определен позднее специальной комиссией. Также стороны договорились, что Советский Союз сможет воспользоваться «германской рабочей силой» для восстановления советской экономики.
На фото: беседа Маршала СССР Иосифа Виссарионовича Сталина (справа) с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (в центре).
По вопросу Польши участники саммита договорились, что ее восточная граница с Россией будет сдвинута на запад и пройдет по линии Керзона, которая в целом соответствует современной границе Польши с Белоруссией, Украиной и Литвой. Границу между Польшей и Германией позднее определили по линии Одера — Нейсе, и часть немецких территорий в качестве компенсации перешла Польше.
Сталин согласился с тем, что в Польше будут проведены демократические выборы, а члены польского правительства в изгнании получат возможность войти в новую администрацию. Также страны-участницы конференции подписали «Декларацию об освобожденной Европе», в которой обязались содействовать проведению демократических выборов в странах, освобожденных от «господства нацистской Германии».
На фото: 32-й президент США Франклин Рузвельт (слева) и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (справа) на Ялтинской конференции.
Западным лидерам удалось добиться от Сталина участия в создании Организации Объединенных Наций. Рузвельт видел формирование ООН одной из основных своих целей. Участники конференции договорились, что 25 апреля того же года в Сан-Франциско будет созвана конференция, где будет выработан окончательный текст Устава ООН. В нем был закреплен принцип суверенного равенства государств, который впоследствии стал основополагающим элементом системы международного права. 80 лет спустя, оценивая Ялтинско-Потсдамскую систему, глава МИД России Сергей Лавров назвал именно ООН ее «политическим ядром».
Кроме того, Сталин пообещал западным лидерам после победы на Восточном фронте вступить в войну с Японией. В обмен СССР получал контроль над Курильскими островами и Южным Сахалином (последний Россия потеряла после Русско-японской войны 1904-1905 годов).
На фото: моряки ВМФ США входят в Дом офицеров Черноморского флота.
У генералов и офицеров на саммите также проводились свои встречи, где обсуждались различные военные вопросы, например, детали вступления Советского Союза в войну с Японией. Одной из важных целей на последних стадиях войны было договориться о взаимном расположении войск, чтобы избежать в будущем ударов по союзникам.
На фото: беседа маршала Сталина и президента США Рузвельта.
В западных странах Ялтинская конференция вошла в историю как провальная. Рузвельта обвиняли в том, что он «сдал Сталину Восточную Европу». Генри Киссинджер писал, что «Ялта стала символом позора с точки зрения формирования облика послевоенного мира». И действительно, после конференции и вплоть до развала Советского Союза Восточная Европа оставалась в советской сфере влияния, а Западная Европа и Средиземноморье — в англо-американской.
Однако, по мнению ряда историков, решения на саммите были следствием не слабости политиков, а более выигрышной позиции СССР на фронте. Еще в 1943 году, разговаривая с кардиналом Фрэнсисом Спеллманом, президент Рузвельт рассуждал так: «Мир будет разделен на сферы влияния: Китай получит Дальний Восток, США — Тихоокеанский регион, Британия и Россия — Европу и Африку. Поскольку Британия, преимущественно, имеет интересы в колониях, можно предположить, что в Европе будет доминировать Россия... Он [Сталин], конечно, получит Финляндию, балтийские государства, восточную часть Польши, Бессарабию. Нет смысла противостоять этим желаниям Сталина, поскольку он обладает силой, чтобы их получить при любом раскладе. Лучше тем самым дать ему их мирно».
На фото: в центре сидят (слева направо) премьер-министр Великобритании Черчилль, президент США Рузвельт и маршал СССР Сталин.
После смерти Рузвельта в апреле 1945 года, на Потсдамскую конференцию от США полетел его приемник Гарри Трумэн. Если президент Рузвельт был настроен на поиск компромиссов с Советским Союзом и считал, что Россию опасно превращать в «осажденную крепость», Трумэн предпочитал доверять самым негативным прогнозам в отношении СССР. По мнению историка Михаила Мягкова, «смерть президента Рузвельта и окончание войны в Европе разрушили основные заслоны к началу разработки секретных докладов, рассматривавших СССР как потенциального противника». Вскоре после третьей и последней конференции «Большой тройки» началась Холодная война.
На фото: участники Ялтинской конференции на Историческом бульваре во время прогулки по Севастополю.
На фото: британская делегация на набережной города Балаклава. После завершения Ялтинской конференции, премьер-министр Великобритании Черчилль (в центре группы) и сопровождающие его британские офицеры посетили Балаклаву и Севастополь, чтобы познакомиться с памятниками истории Крымской войны.
На фото: участники делегации Великобритании во время посещения Сапун-горы в Севастополе. Премьер-министр Великобритании Черчилль (в центре) на Сапун-горе слушает объяснения английского офицера о Балаклавском сражении 1854 года. Отсюда открывается вид на «Долину смерти», где в 1854 году погибла бригада легкой кавалерии, гордость британских вооруженных сил.
На фото: после завершения Ялтинской конференции, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и сопровождающие его британские офицеры посетили Английское воинское кладбище, где покоятся останки британских солдат и офицеров, воевавших в Крымскую войну 1854-1855 годов, среди которых и предки Черчилля — герцоги Мальборо.
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