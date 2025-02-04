Как 80 лет назад в Ялте определяли послевоенное устройство мира

На фото: Ливадийский дворец в Крыму, где проходила встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции.

Конференция проходила в Ливадийском императорском дворце, который также служил местом размещения президента Рузвельта и американской делегации. Черчилль и члены его команды были размещены в Воронцовском дворце, а советская делегация — в Юсуповском дворце в Кореизе.

Ко времени проведения конференции Ялта находилась в руинах, большая часть города была разрушена. Чтобы достойно принять делегатов, в непригодные для проживания дворцы была привезена мебель из гостиницы «Метрополь» в Москве. По словам профессора университета Миссури S&T Рассела Д. Бухайта, «то, что советские люди смогли восстановить эти дворцовые сооружения и сделать их пригодными для жизни,... свидетельствует об их работоспособности и усердии, не говоря уже о желании поразить своих гостей русским комфортом».

Несмотря на все старания принимающей стороны, многие западные дипломаты и военные все же столкнулись с рядом неудобств. Так, на всю американскую делегацию из 215 человек во дворце приходились лишь шесть ванных комнат, одна из которых была личной комнатой Рузвельта. А некоторые генералы вынуждены были спать как солдаты — по пятеро в одной комнате.