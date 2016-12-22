Барбершопы и кафе: как Дамаск возвращается к мирной жизни
Война в Сирии, 12:13
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Барбершопы и кафе: как Дамаск возвращается к мирной жизни
Гражданская война началась в Сирии в 2011 году. По данным российского Минобороны, на данный момент в стране освобождено от боевиков 1,4 тыс. населенных пунктов.
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Российское Минобороны заявило о почти полном освобождении Сирии от террористов 25 октября 2018 года. При этом в стране все еще находятся российские, турецкие, иранские, а также французские и американские военные