Спецназу предложили «Спрут» и «Фактор» для охраны Крымского моста

Разработанные по запросу Минобороны подводные буксировщики впервые покажут на форуме «Армия-2020». Исходя из потребностей ВМФ и силовиков, производитель рассчитывает за несколько лет заработать на своих изделиях миллиарды рублей

Что такое «Спрут» и «Фактор»

Расположенный под Санкт-Петербургом завод «Буревестник» разработал по предложенным Министерством обороны тактико-техническим характеристикам подводные средства движения (ПСД) «Спрут» и «Фактор», которые могут быть использованы для охраны Крымского моста и при восстановлении сложных конструкций причальных стенок порта в Бейруте. Об этом РБК рассказал конструктор изделий, кандидат технических наук Петр Трошин.

«Подводные буксировщики водолазов предназначены для скрытной доставки боевых пловцов, спецгруза и снаряжения до места высадки или до границы района возможного обнаружения гидроакустическими средствами», — уточнил он.