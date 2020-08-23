Спецназу предложили «Спрут» и «Фактор» для охраны Крымского моста
Что такое «Спрут» и «Фактор»
Расположенный под Санкт-Петербургом завод «Буревестник» разработал по предложенным Министерством обороны тактико-техническим характеристикам подводные средства движения (ПСД) «Спрут» и «Фактор», которые могут быть использованы для охраны Крымского моста и при восстановлении сложных конструкций причальных стенок порта в Бейруте. Об этом РБК рассказал конструктор изделий, кандидат технических наук Петр Трошин.
«Подводные буксировщики водолазов предназначены для скрытной доставки боевых пловцов, спецгруза и снаряжения до места высадки или до границы района возможного обнаружения гидроакустическими средствами», — уточнил он.
Скорость движения буксировщика «Спрут» под водой, как рассказали РБК на заводе «Буревестник», — от 0 до 4,5 узла, ориентировочная дальность плавания — 10 миль. Рабочая глубина аппарата составляет 60 м, время работы — 130 минут. Его масса с аккумуляторной батареей (АКБ) — 34 кг, время зарядки АКБ — три часа. «Спрут» — самый быстрый в своем классе легких буксировщиков водолазов. Он подойдет для оперативного мониторинга морской и речной лагуны, опор мостов, оперативной охраны под водой различных стратегически важных объектов, таких как, например, атомные и гидроэлектростанции», — рассказал РБК Сергей Лебедев, офицер спецназа, который принимал участие в испытаниях «Спрута».
«Фактор» отличается как высокой маневренностью, эргономичностью и удобством управления, так и возможностью транспортировать грузовые контейнеры различного назначения, утверждают его создатели. Это изделие наиболее приспособлено для проведения штурмовых, антитеррористических и спасательных операций. Масса «Фактора» в снаряженном состоянии — 30–35 кг, скорость движения регулируется в диапазоне 0–4,5 узла. Глубина плавания достигает 60 м, дальность плавания — ориентировочно 10 миль.
Все буксировщики выполнены с литий-ионными аккумуляторными батареями и электродвигателями вентильного типа.