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Спецназу предложили «Спрут» и «Фактор» для охраны Крымского моста

Разработанные по запросу Минобороны подводные буксировщики впервые покажут на форуме «Армия-2020». Исходя из потребностей ВМФ и силовиков, производитель рассчитывает за несколько лет заработать на своих изделиях миллиарды рублей

Фото: Предоставлено заводом «Буревестник»
Подводный буксировщик «Спрут» (Фото: Предоставлено заводом «Буревестник»)

Что такое «Спрут» и «Фактор»

Расположенный под Санкт-Петербургом завод «Буревестник» разработал по предложенным Министерством обороны тактико-техническим характеристикам подводные средства движения (ПСД) «Спрут» и «Фактор», которые могут быть использованы для охраны Крымского моста и при восстановлении сложных конструкций причальных стенок порта в Бейруте. Об этом РБК рассказал конструктор изделий, кандидат технических наук Петр Трошин.

«Подводные буксировщики водолазов предназначены для скрытной доставки боевых пловцов, спецгруза и снаряжения до места высадки или до границы района возможного обнаружения гидроакустическими средствами», — уточнил он.

Скорость движения буксировщика «Спрут» под водой, как рассказали РБК на заводе «Буревестник», — от 0 до 4,5 узла, ориентировочная дальность плавания — 10 миль. Рабочая глубина аппарата составляет 60 м, время работы — 130 минут. Его масса с аккумуляторной батареей (АКБ) — 34 кг, время зарядки АКБ — три часа. «Спрут» — самый быстрый в своем классе легких буксировщиков водолазов. Он подойдет для оперативного мониторинга морской и речной лагуны, опор мостов, оперативной охраны под водой различных стратегически важных объектов, таких как, например, атомные и гидроэлектростанции», — рассказал РБК Сергей Лебедев, офицер спецназа, который принимал участие в испытаниях «Спрута».

Подводный буксировщик «Спрут»
Подводный буксировщик «Спрут»
(Видео: Предоставлено заводом «Буревестник»)
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«Фактор» отличается как высокой маневренностью, эргономичностью и удобством управления, так и возможностью транспортировать грузовые контейнеры различного назначения, утверждают его создатели. Это изделие наиболее приспособлено для проведения штурмовых, антитеррористических и спасательных операций. Масса «Фактора» в снаряженном состоянии — 30–35 кг, скорость движения регулируется в диапазоне 0–4,5 узла. Глубина плавания достигает 60 м, дальность плавания — ориентировочно 10 миль.

Все буксировщики выполнены с литий-ионными аккумуляторными батареями и электродвигателями вентильного типа.

Подводный буксировщик «Фактор»
Подводный буксировщик «Фактор»
(Видео: Предоставлено заводом «Буревестник»)

Сколько будут стоить буксировщики

Стоимость одного изделия будет начинаться от 1 млн руб., рассказал РБК генеральный директор завода Сергей Старостин. Окончательная цена буксировщика будет зависеть от пожеланий заказчика, добавил он.

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«Сегодня рано однозначно говорить о цене нашего изделия — до начала серийного производства и до формирования конкретного заказа под определенные задачи. Для военных целей — одна комплектация, для мониторинга объектов и исследований — другая. Но абсолютно точно в системе сегодняшнего ценообразования можно утверждать, что наш буксировщик водолаза будет конкурентным изделием и в вопросах стоимости», — рассказал Старостин.

Каков объем внутреннего рынка

Сейчас в распоряжении Военно-морского флота находится парк легких подводных средств движения типов «Курточка» и «Нептун» общим числом более 400 изделий, сообщили РБК в пресс-службе завода «Буревестник».

«Но все они в плачевном состоянии. Их восстановление с использованием аутентичных комплектующих элементов, электродвигателей, давно снятых с производства, морально устаревших аккумуляторных батарей с низкими характеристиками не представляется целесообразным», — пояснили в пресс-службе, добавив, что в ближайшие годы планируется замена всего парка.

Кроме того, легкие буксировщики стоят на вооружении в ФСБ, ФСО, Росгвардии, силах спецопераций, МЧС и других силовых ведомствах, они тоже в перспективе нуждаются в замене. «То есть отечественный рынок сбыта ПСД исчисляется в несколько тысяч изделий. Кроме того, в дальнейшем потребуется производить разнообразное дополнительное оборудование и комплектующие», — рассказали в пресс-службе завода.

Какие перспективы у «Спрута» и «Фактора» на внешнем рынке

Германия — признанный авторитет в производстве подводных средств движения, рассказал РБК эксперт Российского совета по международным делам, специалист по ВМФ Илья Крамник. Продукция немецких компаний Bonex и Rotinor пользуется спросом в США и странах НАТО, напомнил он. Более того, четыре года назад немецкие буксировщики закупало даже российское Министерство обороны.

Сегодня гражданская версия буксировщика Bonex Infinity RS стоит более 1,4 млн руб. (стоимость военной версии не раскрывается), а буксировщик Rotinor RD2 государствам, находящимся под санкциями, не продается либо поставляется через третьи страны, подчеркнул в разговоре с РБК гендиректор завода «Буревестник».

Но, даже несмотря на более низкую стоимость, продукции российского завода в ближайшие годы будет сложно конкурировать с немецкой, считает Крамник. «Не стоит забывать про такой политический фактор, как санкции. Пока речь идет [скорее] об импортозамещении и обновлении устаревшего парка, нежели о выходе на международный рынок», — заключил эксперт.

Что такое завод «Буревестник»

Завод с почти 100-летней историей является многопрофильным предприятием. Он специализируется на выпуске судовой арматуры, теплообменных аппаратов, судовых охладителей воды и масла, арматуры для нефтегазопромыслов и топливно-энергетического комплекса, индивидуальных средств защиты головы: шлемов для мотоциклистов, защитных касок, противошумных наушников, щитков сварщика и слесаря, указано на сайте предприятия. Выручка завода по итогам 2019 года составила более 2 млрд руб., следует из базы данных СПАРК.

Предприятие является дочерней структурой Центра технологий судостроения и судоремонта, который принадлежит государству.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Минобороны, ВМФ РФ, армия
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