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В России появятся сделанные по автобусным технологиям речные маршрутки

Первое судно проекта «Соталия» спустят на воду в 2021 году. Президент ОСК Алексей Рахманов обещал, что эти речные маршрутки смогут проходить большинство рек и швартоваться к не оборудованным берегам
Судно проекта «Соталия»
Судно проекта «Соталия» (Фото: aoosk.ru)

Первое судно проекта «Соталия» будет спущено на воду и приступит к испытаниям в первом квартале 2021 года, заявил президент ОСК Алексей Рахманов в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» в программе «Полигон».

Речное судно достаточно просто сможет проходить через большинство рек и подходить к необорудованным берегам, заявил Рахманов. По его словам, оно будет построено по автобусным технологиям.

«Поскольку оно [судно] получается где-то около 20 метров длиной, то мы борясь за себестоимость, уходит от ряда традиционных судостроительных технологий», — пояснил президент ОСК.

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Алексей Рахманов

Под автобусными технологиями президент ОСК подразумевает использование структурных элементов конструкции корпуса, электропроводки и сидений, «очень близких к тому, что делают традиционно предприятия, которые выпускают городской транспорт».

«Потому что задачи, которые перед нами поставил департамент транспорта Москвы, была очень агрессивна по цене. И для того, чтобы оптимизировать издержки, мы пошли на ряд таких технологических решений, в которых появляется оморяченный российский дизель, в которых появляются алюминиевые конструкции и так далее», — сообщил Рахманов.

Название проекта «Соталия» президент ОСК объяснил выбором инженеров: «Наши технари решили давать имена различного рода морских животны в данном случае, это разновидность дельфинов».

Круизное судно проекта «Соталия» водоизмещением 12 тонн может вмещать до 30 пассажиров, указано на сайте ОСК. Его наибольшая длина составляет 17,5 м, а ширина — 3,3 м. Осадка — 0,5 м, мощность двигателя — 230 кВт. Макет судна был представлен в 2019 году на выставке «Иннопром».
Предполагается также создание грузопассажирской (на 2,5 тонны груза) и медицинской версий «Соталии».

Автор: Инна Сидоркова
Теги: ОСК, Алексей Рахманов, судно
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