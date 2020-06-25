В России появятся сделанные по автобусным технологиям речные маршрутки

Первое судно проекта «Соталия» спустят на воду в 2021 году. Президент ОСК Алексей Рахманов обещал, что эти речные маршрутки смогут проходить большинство рек и швартоваться к не оборудованным берегам

Судно проекта «Соталия» (Фото: aoosk.ru)

Первое судно проекта «Соталия» будет спущено на воду и приступит к испытаниям в первом квартале 2021 года, заявил президент ОСК Алексей Рахманов в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» в программе «Полигон».

Речное судно достаточно просто сможет проходить через большинство рек и подходить к необорудованным берегам, заявил Рахманов. По его словам, оно будет построено по автобусным технологиям.

«Поскольку оно [судно] получается где-то около 20 метров длиной, то мы борясь за себестоимость, уходит от ряда традиционных судостроительных технологий», — пояснил президент ОСК.

Под автобусными технологиями президент ОСК подразумевает использование структурных элементов конструкции корпуса, электропроводки и сидений, «очень близких к тому, что делают традиционно предприятия, которые выпускают городской транспорт».