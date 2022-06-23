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Последствия землетрясения в Афганистане. Фоторепортаж
В ночь на 22 июня в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1. Оно также вызвало сход оползней. Жертвами стали более тысячи человек. Последствия землетрясения — в фоторепортаже РБК.
Провинция Пактия
Талибский вертолет (движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено, Афганистан находится под властью талибов с августа 2021 года. — РБК), доставивший помощь в район Гаян провинции Пактика
Дети у своего разрушенного дома в районе Спера провинции Хост
Разрушенный дом в районе Спера провинции Хост
Провинция Пактия
Провинция Пактия
Пострадавшие в больнице в провинции Пактия
Провинция Пактия
Провинция Пактия
Провинция Пактия
Похороны жертв землетрясения в деревне Гаян (провинция Пактия)
Разрушенный дом в провинции Пактия
Провинция Пактия
Конвой с гуманитарной помощью отправляется из Пакистана