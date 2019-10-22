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Интронизация нового императора Японии Нарухито. Фоторепортаж
В Японии прошла церемония восшествия императора на престол — Нарухито стал 126-м императором. Несмотря на плохую погоду и действующий в стране траур, приветствовать нового императора у дворца собрались не только иностранные гости, но и японцы. Как проходила церемония — в фоторепортаже РБК
Фото: Kim Hong-ji / Reuters

Интронизация прошла в Императорском дворце Токио. Перед церемонией император и его жена произнесли молитвы в одном из трех храмов дворца.

Фото: Kim Hong-ji / Reuters

Новый император Японии Нарухито стал 126-м императором на престоле. На церемонии присутствовали все взрослые члены семьи (11 человек), в том числе младший брат императора, 53-летний наследный принц Фумихито (на фото).

Фото: Kazuhiro Nogi / Reuters
Нарухито был провозглашен императором еще в мае после отречения от престола своего 85-летнего отца.
Император Нарухито (справа) и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
(Фото: Issei Kato / EPA / ТАСС)

Императору Нарухито 59 лет. Его мать была первой императрицей — не аристократкой: женившись на ней, отец Нарухито нарушил многовековую традицию. Император получил образование в Оксфорде и в японском университете Гакусюин. Так как у Нарухито нет наследника мужского пола, а закон о наследовании престола женщинами пока не принят, следующим на очереди на трон после него стал его младший брат Фумихито.

Фото: Yomiuri Shimbun / AP / East News
По традиции, новый император обратился с речью, обещая «согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа». С приветственным словом выступил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото), закончив которую он трижды прокричал «Бандзай!» («10 тыс. лет!»).
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters
Фото: mperial Household Agency of Japan / Reuters

Кроме членов семьи и премьер-министра Японии, на церемонии присутствовали более 2 тыс. иностранных гостей, в том числе президент Украины Владимир Зеленский с женой, принц Уэльский Чарльз (на фото третий справа), кронпринц Дании Фредерик (на фото справа) с женой Мэри (на фото вторая справа). Для Чарльза интронизация императора Японии стала второй — в 1990 году вместе с принцессой Дианой он присутствовал на церемонии восшествия на престол отца Нарухито — императора Акихито.

Императрица Японии Масако
(Фото: Issei Kato / EPA / ТАСС)

Церемонии в ее сегодняшнем виде более 200 лет. С 1869 года для нее стали использовать не китайские, а японские церемониальные одежды.

Фото: Kimimasa Mayama / Reuters

Служащие Императорского дворца приветствуют императора, желая ему долголетия криками «Бандзай».

Фото: Edgar Su / Reuters
После интронизации должен был пройти масштабный парад, но он перенесен на ноябрь из-за траура по погибшим из-за тайфуна «Хагибис».
Фото: Imperial Household Agency of Japan / Reuters
С началом правления каждого императора в Японии начинается новое летоисчисление, параллельное общепринятому западному. Правление Нарухито будет ​проходить​ под девизом «Рэйва», что означает порядок и гармонию.
Фото: Yomiuri Shimbun / AP / East News
По Конституции 1947 года император Японии хоть и является символом государства и единства народа, функции у него только представительские.
Теги: мультимедиа, Япония
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