Интронизация нового императора Японии Нарухито. Фоторепортаж

Императору Нарухито 59 лет. Его мать была первой императрицей — не аристократкой: женившись на ней, отец Нарухито нарушил многовековую традицию. Император получил образование в Оксфорде и в японском университете Гакусюин. Так как у Нарухито нет наследника мужского пола, а закон о наследовании престола женщинами пока не принят, следующим на очереди на трон после него стал его младший брат Фумихито.