Интронизация нового императора Японии Нарухито. Фоторепортаж

Интронизация прошла в Императорском дворце Токио. Перед церемонией император и его жена произнесли молитвы в одном из трех храмов дворца.
Новый император Японии Нарухито стал 126-м императором на престоле. На церемонии присутствовали все взрослые члены семьи (11 человек), в том числе младший брат императора, 53-летний наследный принц Фумихито (на фото).
Императору Нарухито 59 лет. Его мать была первой императрицей — не аристократкой: женившись на ней, отец Нарухито нарушил многовековую традицию. Император получил образование в Оксфорде и в японском университете Гакусюин. Так как у Нарухито нет наследника мужского пола, а закон о наследовании престола женщинами пока не принят, следующим на очереди на трон после него стал его младший брат Фумихито.
Кроме членов семьи и премьер-министра Японии, на церемонии присутствовали более 2 тыс. иностранных гостей, в том числе президент Украины Владимир Зеленский с женой, принц Уэльский Чарльз (на фото третий справа), кронпринц Дании Фредерик (на фото справа) с женой Мэри (на фото вторая справа). Для Чарльза интронизация императора Японии стала второй — в 1990 году вместе с принцессой Дианой он присутствовал на церемонии восшествия на престол отца Нарухито — императора Акихито.
Церемонии в ее сегодняшнем виде более 200 лет. С 1869 года для нее стали использовать не китайские, а японские церемониальные одежды.
Служащие Императорского дворца приветствуют императора, желая ему долголетия криками «Бандзай».