 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Мы остров зомби»: как кубинцы переживают самый масштабный блэкаут

Появились кадры с самым масштабным отключением света на Кубе за десятки лет
18 октября на всей территории Кубы выключилось электричество, без света остались около 10 млн человек. За три дня полностью восстановить энергоснабжение не удалось. Как кубинцы живут в темноте — в фотогалерее РБК
«Мы остров зомби»: как кубинцы переживают самый масштабный блэкаут

Трамп угрожал Путину ударить по Москве

Залужный допустил уступку России территорий

Трамп может стать президентом, проиграв выборы

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика

Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Широкова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа Куба электричество ТЭЦ электроснабжение блэкаут
Материалы по теме
Вся Куба осталась без света из-за аварии
Общество
На Кубе частично восстановили электроснабжение
Бизнес
Россия предложила помощь Кубе из-за энергокризиса и блэкаута
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Сергей Шнуров развелся с четвертой женойОбщество, 15:56
«Спартак» проиграл «Адмиралу» в КХЛ, ведя 3:0Спорт, 15:55
В России сократилось число окончивших ординатуру акушеров и терапевтовОбщество, 15:52
Токен криптобиржи dYdX вырос на 20% за сутки. Зачем он нуженКрипто, 15:46
Путин наградил орденами и медалями российских паралимпийцевСпорт, 15:39
Иран пожаловался в МАГАТЭ на израильские угрозы ядерным объектамПолитика, 15:37
Больше половины опрошенных россиян не слышали о дискуссии насчет чайлдфриОбщество, 15:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД Турции подтвердил смерть проповедника ГюленаПолитика, 15:13
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на жильеНедвижимость, 15:08
Газпромбанк организовал сделку по продаже углеродных единиц за рубежПресс-релиз, 15:08
Президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с ПутинымПолитика, 15:07
«Мы остров зомби»: как кубинцы переживают самый масштабный блэкаутОбщество, 15:07 
Суд раскрыл источник по спору на $395 млн между Дерипаской и ЧернухинымПолитика, 15:06
ЦБ рассказал, как оспорить взятый мошенниками через «Госуслуги» кредитФинансы, 15:04