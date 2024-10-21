«Мы остров зомби»: как кубинцы переживают самый масштабный блэкаут
В четверг около 11 утра на Кубе после отключения одной из ТЭЦ в провинции Матансас вышла из строя вся Национальная электроэнергетическая система.
На фото: жители Кубы играют в домино, 18 октября.
К концу дня властям удалось восстановить работу сети в нескольких частях острова, однако утром 19 октября произошло еще одно «полное отключение». В течение следующих 48 часов было еще четыре масштабных блэкаута, отмечает Reuters.
Люди оказались не только без света, но и без воды, еды и медикаментов. В стране наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.
Это самое продолжительное и масштабное отключение электричества за несколько десятилетий, отмечает NYT. Одна из причин сбоев в системе — устаревшее оборудование полувековой давности.
Власти страны заявили о введении чрезвычайного положения. Были отменены культурные мероприятия и занятия в школах и университетах. Власти распорядились закрыть бары и ночные клубы, а также все остальные места, не относящиеся к жизненно важным. Большинство госслужащих были отправлены домой.
Жители Гаваны рассказывали, что вечером в пятницу город оказался в полной темноте. Свет был только в больницах и современных отелях, где есть собственные генераторы.
На фото: отель Насьональ де Куба в Гаване.
Эксперты, опрошенные WSJ, назвали произошедшее следствием «финансового кризиса». Около 90% кубинской системы производства электроэнергии работает на нефти. При этом у кубинского правительства «просто нет денег на оплату поставок топлива», и именно это стало причиной энергетического коллапса, говорят собеседники WSJ.
Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес назвал блэкаут следствием американских санкций против Кубы, которые препятствуют импорту топлива и оборудования. Как отмечает Reuters, основные поставщики топлива на остров — Мексика, Венесуэла и Россия — существенно сократили поставки в этом году.
На фото: жители Кубы участвуют в католической службе во время блэкаута.
Отключения света спровоцировали локальные протесты в разных частях острова.
«Мы — остров зомби, шатаемся и не знаем, куда себя деть», — жаловался Джованни Фардалес, 51-летний безработный переводчик в Гаване.
21 октября на Кубу обрушился ураган «Оскар», принеся с собой ливень, шторм и сильный ветер.
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