«Мы остров зомби»: как кубинцы переживают самый масштабный блэкаут

Эксперты, опрошенные WSJ, назвали произошедшее следствием «финансового кризиса». Около 90% кубинской системы производства электроэнергии работает на нефти. При этом у кубинского правительства «просто нет денег на оплату поставок топлива», и именно это стало причиной энергетического коллапса, говорят собеседники WSJ.

Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес назвал блэкаут следствием американских санкций против Кубы, которые препятствуют импорту топлива и оборудования. Как отмечает Reuters, основные поставщики топлива на остров — Мексика, Венесуэла и Россия — существенно сократили поставки в этом году.