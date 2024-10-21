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На оставшуюся без света Кубу обрушился ураган «Оскар»

На Кубу, которая уже третьи сутки остается без электричества, обрушился ураган «Оскар», сообщает Reuters. Сильный ветер, шторм и ливни были зафиксированы в районах восточной части острова.

До этого Метеорологическая служба Кубы предупредила о «чрезвычайно опасной ситуации» на востоке страны, а Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил о приближающемся к острову ветре со скоростью 120 км/ч.

Вечером 20 октября компания Unión Eléctrica, входящая в Минэнерго Кубы, сообщила, что работу основной ТЭЦ Антонио Гутьераса, из-за которой пропал электричество на всем острове, удалось восстановить.

Однако спустя примерно шесть часов произошло очередное отключение электрической системы. «Восстановительные работы начались немедленно», — написала пресс-служба кубинского Минэнерго в X.

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Фото:Norlys Perez / Reuters

Первый сбой энергоснабжения на Кубе произошел в пятницу, 18 октября. Министерство энергетики и горной промышленности сообщило, что полное отключение электроэнергетической системы страны произошло после «непредвиденного выхода из строя» ТЭЦ в Матансасе. Работу ТЭЦ восстанавливали, но потом электричество снова пропадало.

В ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что в большинстве отелей Кубы, в которых размещаются российские туристы, работают генераторы, поэтому ситуация с отключением электроэнергии на острове их не затронула.

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