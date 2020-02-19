СМИ узнали о возможной сдаче ледокола «Арктика» с неисправным двигателем

Один из шести электродвигателей ледокола был поврежден в ходе испытаний. В ОСК заявили, что «ничего катастрофического не произошло» и судно сдадут в установленные сроки

Ледокол «Арктика» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

«Росатом» может принять атомный ледокол «Арктика» с неисправным гребным электродвигателем после его поломки во время швартовых испытаний. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

При этом «Арктику» могут сдать госкорпорации под обязательство верфи провести ремонт двигателя, утверждают собеседники издания. Это позволит «Росатому» избежать длительного простоя ледокола, но его мощность на это время снизится на треть.

Один из шести двигателей (по два на каждом из трех гребных валов ледокола) вышел из стоя 4 февраля, рассказали источники газеты. Поврежденный двигатель находится на правом гребном валу, перед его поломкой были успешно испытаны двигатели среднего вала.

По данным издания, поврежденный двигатель восстановить не удастся. Об этом свидетельствуют и результаты заседания расширенной комиссии, с которыми ознакомился «Коммерсантъ». По мнению представителей Ленинградского электромашиностроительного завода (входит в «Русэлпром», который разработал и произвел электродвигатели), устранить повреждения носовой обмотки двигателя невозможно. Они считают, что к поломке привел скачок напряжения от частотного преобразователя на электродвигателе.