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СМИ узнали о возможной сдаче ледокола «Арктика» с неисправным двигателем

Один из шести электродвигателей ледокола был поврежден в ходе испытаний. В ОСК заявили, что «ничего катастрофического не произошло» и судно сдадут в установленные сроки
Ледокол «Арктика» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

«Росатом» может принять атомный ледокол «Арктика» с неисправным гребным электродвигателем после его поломки во время швартовых испытаний. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

При этом «Арктику» могут сдать госкорпорации под обязательство верфи провести ремонт двигателя, утверждают собеседники издания. Это позволит «Росатому» избежать длительного простоя ледокола, но его мощность на это время снизится на треть.

Один из шести двигателей (по два на каждом из трех гребных валов ледокола) вышел из стоя 4 февраля, рассказали источники газеты. Поврежденный двигатель находится на правом гребном валу, перед его поломкой были успешно испытаны двигатели среднего вала.

По данным издания, поврежденный двигатель восстановить не удастся. Об этом свидетельствуют и результаты заседания расширенной комиссии, с которыми ознакомился «Коммерсантъ». По мнению представителей Ленинградского электромашиностроительного завода (входит в «Русэлпром», который разработал и произвел электродвигатели), устранить повреждения носовой обмотки двигателя невозможно. Они считают, что к поломке привел скачок напряжения от частотного преобразователя на электродвигателе.

Атомный ледокол «Арктика» закончил первый этап ходовых испытаний
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Представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии (входит в Крыловский ГНЦ), разработавшего систему электродвижения, пришли к выводу, что причиной поломки стал брак при производстве двигателя.

Если восстановить двигатель не удастся, то в таком случае судно надо будет ставить в док для его замены. Источники «Коммерсанта» утверждают, что это может занять до полутора лет.

Строительством ледокола «Арктика» занимается Балтийский завод, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Глава ОСК Алексей Рахманов сообщил «Коммерсанту», что «ничего катастрофического не произошло». Он допустил выполнение работ в доке и на борту судна, но не ответил прямо, действительно ли починка двигателя на борту невозможна. По словам Рахманова, пока рисков переноса сроков сдачи ледокола нет (они намечены на май).

В «Росатоме», «Русэлпроме» и Крыловском ГНЦ заявили изданию, что не дают комментариев по этой теме до выводов комиссии.

По словам источника РБК, близкого к госкорпорации, окончательного ответа по состоянию ледокола нет, неисправность снизит мощность «Арктики» на 10 МВт.

РБК направил запрос в «Росатом».

На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов
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По данным источников «Коммерсанта», на создание нового двигателя может уйти от 12 до 18 месяцев, правда, отмечают собеседники издания, существует возможность использования двигателей, предназначенных для следующих ледоколов.

«Арктика» вышла на ходовые испытания 12 декабря из Санкт-Петербурга. Ледокол должен стать самым большим и мощным в мире. Максимальная скорость судна составит 22 узла, оно сможет прокладывать путь во льдах толщиной до 2,8 м. Срок службы «Арктики» составит 40 лет.

Авторы: Мария Лисицына, Светлана Бурмистрова
Теги: «Росатом», ледокол «Арктика», повреждения
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Атомный ледокол «Арктика» закончил первый этап ходовых испытаний
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