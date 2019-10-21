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Общество ,  
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Власти Чили из-за протестов ввели чрезвычайное положение в двух городах

Власти Чили из-за массовых акций протеста ввели режим чрезвычайного положения во всех муниципалитетах столичного региона, а также городах и коммунах Антофагаста и Вальдивия. Об этом сообщает издание T13.cl.

Накануне, 20 октября, власти ввели комендантский час в большинстве районов столицы страны Сантьяго и ее окрестностях. Он начался в 22:00 (4:00 мск) и продлится до 7:00 (13:00 мск) понедельника.  

В ходе акций протеста против повышения цен на проезд на метро были задержаны более 1,4 тыс. человек, 614 из них — в Сантьяго. Еще 244 человека были арестованы за нарушения комендантского часа. При столкновении с демонстрантами 62 сотрудника полиции получили ранения.    

В начале октября в Чили цены на проезд в метро возросли в среднем на 30 песо ($0,042). После акий протеста президент страны Себастьян Пиньера принял решение о приостановлении повышения цен на метро. «Никто не может угрожать безопасности соотечественников. Только вместе мы сможем защитить и сохранить нашу демократию», — написал он в Twitter.    

Теги: Чили, чрезвычайное положение, беспорядки
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