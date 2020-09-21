Премию «Эмми» раздали в онлайн-режиме. Фоторепортаж
Лучший драматический сериал — «Наследники». На фото Брайан Кокс — исполнитель одной из главный ролей, стареющего владельца международного медийного конгломерата Waystar Royco Логана Роя
Зендая получила награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале («Эйфория»). Она стала самой молодой актрисой в истории премии, завоевавшей награду в этой категории (сейчас Зендае 24 года).
Лучший актер в драматическом сериале — Джереми Стронг («Наследники»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер («Озарк»)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап («Утреннее шоу»)
Лучший комедийный сериал — «Шиттс Крик»
Лучший актер в комедийном сериале — Юджин Леви (слева на фото)
Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Дэниэль Леви (на фото справа)
«Шиттс Крик» также получил награды за сценарий (Дэниел Леви), режиссуру (Дэниел Леви и Эндрю Чивидино), и лучшую женскую роль второго плана (Энни Мерфи) в комедийном сериале
Лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О'Хара («Шиттс Криг»)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Энни Мерфи («Шиттс Крик»)
Лучший мини-сериал — «Хранители»
На фото создатели сериала, в том числе продюсер Дэймон Линделоф
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме — Реджина Кинг («Хранители»)
На фото ее картонная фигура с ведущим церемонии Джимми Киммелом
Лучший актер в мини-сериале или фильме — Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме — Узо Адуба («Миссис Америка»)
Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме — Яхья Абдул-Матин II («Хранители»)
Лучший телефильм — «Безупречный» режиссера Кори Финли (на фото0