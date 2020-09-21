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Премию «Эмми» раздали в онлайн-режиме. Фоторепортаж

В этом году церемония вручения сериальных наград «Эмми» прошла в онлайн-формате. Больше всего наград — 11 — в том числе как лучший драматический сериал завоевали «Хранители». Победители премии — в фоторепортаже РБК
Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучший драматический сериал — «Наследники». На фото Брайан Кокс — исполнитель одной из главный ролей, стареющего владельца международного медийного конгломерата Waystar Royco Логана Роя

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Зендая получила награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале («Эйфория»). Она стала самой молодой актрисой в истории премии, завоевавшей награду в этой категории (сейчас Зендае 24 года).

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучший актер в драматическом сериале — Джереми Стронг («Наследники»)

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер («Озарк»)

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап («Утреннее шоу»)

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучший комедийный сериал — «Шиттс Крик»

Лучший актер в комедийном сериале — Юджин Леви (слева на фото)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Дэниэль Леви (на фото справа)

«Шиттс Крик» также получил награды за сценарий (Дэниел Леви), режиссуру (Дэниел Леви и Эндрю Чивидино), и лучшую женскую роль второго плана (Энни Мерфи) в комедийном сериале

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О'Хара («Шиттс Криг»)

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Энни Мерфи («Шиттс Крик»)

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучший мини-сериал — «Хранители»

На фото создатели сериала, в том числе продюсер Дэймон Линделоф

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме — Реджина Кинг («Хранители»)

На фото ее картонная фигура с ведущим церемонии Джимми Киммелом

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучший актер в мини-сериале или фильме — Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме — Узо Адуба («Миссис Америка»)

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме — Яхья Абдул-Матин II («Хранители»)

Фото:Invision for the Television Academy / AP
Фото: Invision for the Television Academy / AP

Лучший телефильм — «Безупречный» режиссера Кори Финли (на фото0

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