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В США на виртуальной церемонии Emmy раздали награды лучшим сериалам

Сериал «Хранители» получил премию Emmy как лучший мини-сериал, а «Шиттс Крик» — как лучший комедийный сериал. Трансляцию церемонии награждения вел телеканал ABC, список победителей и номинантов опубликован на сайте Emmy.

Сыгравшая в «Шиттс Крик» Кэтрин О'Хара получила статуэтку в номинации «Лучшая комедийная актриса», а ее партнер по сериалу Юджин Леви был отмечен как лучший комедийный актер.

Лучшей актрисой мини-сериала была признана Реджина Кинг за роль Анджелы Абар в «Хранителях». Аналогичную награду, но в мужской категории получил Марк Руффало, сыгравший в сериале «Я знаю, что это правда».

Материал дополняется.

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