«Уникальный человек»: как в Москве простились с Бедросом Киркоровым
21 марта на Троекуровском кладбище друзья и поклонники простились с Бедросом Киркоровым. Болгарский певец умер 18 марта в возрасте 92 лет от остановки сердца. Как провожали артиста — в фоторепортаже РБК
Народного артиста России Бедроса Киркорова отпевали в храме Христа Спасителя, потом гроб привезли на Троекуровское кладбище, где состоялась гражданская церемония прощания (на фото перед гробом сын Бедроса Филипп Киркоров).
В храм среди первых прибыл посол Болгарии в России Атанас Крыстин.
Проводить певца в последний путь приехали многие звезды. Музыкальный продюсер Игорь Крутой (на фото) рассказал, что смерть отца стала большим потрясением для Филиппа Киркорова: «Я знаю его и то, как он к этому относится, как он любит отца, как рано потерял мать. Для него это трагедия».
Сам певец, сообщив о смерти отца, написал, что теперь перестал быть ребенком.
На фото: писатель Александр Воловик. В прощальной речи он назвал Бедроса Киркорова «неугомонным человеком».
На фото: модельер Александр Сирадекиан.
На фото: представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат известна как автор песен, в том числе для Любови Успенской и Кати Лель. Разговаривая с журналистами, Захарова отметила роль Бедроса Киркорова в сближении России и Болгарии: «Он — человек, который свою жизнь положил для того, чтобы сближать народы наших стран. Даже не сближать, а чтобы это была единая жизнь, единая судьба».
На фото: певец Владислав Топалов и его жена, телеведущая Регина Тодоренко.
Филипп Киркоров получил известие о смерти отца получил за границей на съемках. Он сразу их прервал и вылетел в Москву.
На фото: поклонники перед церемонией прощания.
На фото: актриса и певица Елена Воробей.
На фото: певец Жан Милимеров.
На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал Бедроса Киркорова «уникальным человеком», а прощание с ним — «своим долгом». Он также вспомнил, как артист отстаивал памятник Алеше в Болгарии (об этом же упомянула и Мария Захарова).
В траурном зале прочли телеграмму от семьи Иосифа Кобзона и от президента Белоруссии Александра Лукашенко.
На фото: певица Анита Цой.
На фото: телеведущая и продюсер Яна Рудковская.
На фото: певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин.
Пригожин сказал, что покойный прожил жизнь достойно, а его главное наследие — сын и внуки.
На фото: президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова.
Также на прощании были замечены Тимати, Александр Буйнов, Стас Михайлов, Тина Канделаки и другие.
На фото: певица Валерия в траурном зале.
На фото: во время церемонии прощания в Большом траурном зале «Троекурово».
В зале играли песни Бедроса Киркорова, показывали кадры его выступлений и интервью.
На фото: награды Бедроса Киркорова.
В 2005 году Киркоров старший был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2012 году стал Народным артистом России.
На фото: внуки Бедроса Киркорова Мартин и Алла-Виктория.
По словам журналистки и писательницы Ланы Паршиной, которая была другом Бедроса Киркорова, тот обожал Аллу-Викторию, но говорил, что она их всех строит. У нее с дедом была особая связь.
В прощальной речи Филипп Киркоров сказал, что отец уходит под аплодисменты, которые не смолкнут никогда, пока присутствующие живы.
Бедрос Киркоров родился в 1932 году в Варне. В 1962 году приехал в Москву, где четыре года спустя окончил ГИТИС. В СССР он стал известным артистом. В 1967 года у Бедроса и его жены Виктории Лихачевой родился сын Филипп. Отец с сыном часто выступали вместе.
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