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«Уникальный человек»: как в Москве простились с Бедросом Киркоровым

В Москве простились с артистом Бедросом Киркоровым. Фоторепортаж

21 марта на Троекуровском кладбище друзья и поклонники простились с Бедросом Киркоровым. Болгарский певец умер 18 марта в возрасте 92 лет от остановки сердца. Как провожали артиста — в фоторепортаже РБК
Народного артиста России Бедроса Киркорова отпевали в храме Христа Спасителя, потом&nbsp;гроб привезли на Троекуровское кладбище, где состоялась гражданская церемония прощания (на фото перед гробом сын Бедроса Филипп Киркоров). В храм&nbsp;среди первых прибыл посол Болгарии в России Атанас Крыстин.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Народного артиста России Бедроса Киркорова отпевали в храме Христа Спасителя, потом гроб привезли на Троекуровское кладбище, где состоялась гражданская церемония прощания (на фото перед гробом сын Бедроса Филипп Киркоров).

В храм среди первых прибыл посол Болгарии в России Атанас Крыстин.

Проводить певца в последний путь приехали многие звезды. Музыкальный продюсер Игорь Крутой (на фото) рассказал, что смерть отца стала большим потрясением для Филиппа Киркорова: &laquo;Я знаю его и то, как он к этому относится, как он любит отца, как рано потерял мать. Для него это трагедия&raquo;. Сам певец, сообщив о смерти отца, написал, что теперь перестал быть ребенком.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Проводить певца в последний путь приехали многие звезды. Музыкальный продюсер Игорь Крутой (на фото) рассказал, что смерть отца стала большим потрясением для Филиппа Киркорова: «Я знаю его и то, как он к этому относится, как он любит отца, как рано потерял мать. Для него это трагедия».

Сам певец, сообщив о смерти отца, написал, что теперь перестал быть ребенком.

На фото: писатель Александр Воловик. В прощальной речи он назвал Бедроса Киркорова &laquo;неугомонным человеком&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: писатель Александр Воловик. В прощальной речи он назвал Бедроса Киркорова «неугомонным человеком».

На фото: модельер Александр Сирадекиан.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: модельер Александр Сирадекиан.

На фото: представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат известна как автор песен, в том числе для Любови Успенской и Кати Лель. Разговаривая с журналистами, Захарова отметила роль Бедроса Киркорова в сближении России и Болгарии: &laquo;Он&nbsp;&mdash; человек, который свою жизнь положил для того, чтобы сближать народы наших стран. Даже не сближать, а чтобы это была единая жизнь, единая судьба&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат известна как автор песен, в том числе для Любови Успенской и Кати Лель. Разговаривая с журналистами, Захарова отметила роль Бедроса Киркорова в сближении России и Болгарии: «Он — человек, который свою жизнь положил для того, чтобы сближать народы наших стран. Даже не сближать, а чтобы это была единая жизнь, единая судьба».

На фото: певец Владислав Топалов и его жена, телеведущая Регина Тодоренко.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: певец Владислав Топалов и его жена, телеведущая Регина Тодоренко.

Филипп Киркоров&nbsp;получил&nbsp;известие о смерти отца получил за границей на съемках. Он сразу их прервал и вылетел в Москву.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Филипп Киркоров получил известие о смерти отца получил за границей на съемках. Он сразу их прервал и вылетел в Москву.

На фото: поклонники перед церемонией прощания.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: поклонники перед церемонией прощания.

На фото: актриса и певица Елена Воробей.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: актриса и певица Елена Воробей.

На фото: певец Жан Милимеров.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: певец Жан Милимеров.

На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков назвал Бедроса Киркорова &laquo;уникальным человеком&raquo;, а прощание с ним&nbsp;&mdash; &laquo;своим долгом&raquo;. Он также вспомнил, как артист отстаивал памятник Алеше в Болгарии (об этом&nbsp;же упомянула и Мария Захарова).
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков назвал Бедроса Киркорова «уникальным человеком», а прощание с ним — «своим долгом». Он также вспомнил, как артист отстаивал памятник Алеше в Болгарии (об этом же упомянула и Мария Захарова).

В траурном зале прочли&nbsp;телеграмму от семьи Иосифа Кобзона и&nbsp;от президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Фото: Андрей Любимов / РБК

В траурном зале прочли телеграмму от семьи Иосифа Кобзона и от президента Белоруссии Александра Лукашенко.

На фото: певица Анита Цой.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: певица Анита Цой.

На фото: телеведущая и продюсер Яна Рудковская.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: телеведущая и продюсер Яна Рудковская.

На фото: певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Пригожин сказал, что покойный прожил жизнь достойно, а его главное наследие&nbsp;&mdash; сын и внуки.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин сказал, что покойный прожил жизнь достойно, а его главное наследие — сын и внуки.

На фото: президент благотворительного фонда &laquo;Русский силуэт&raquo; Татьяна Михалкова. Также на прощании были замечены Тимати, Александр Буйнов, Стас Михайлов, Тина Канделаки и другие.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова.

Также на прощании были замечены Тимати, Александр Буйнов, Стас Михайлов, Тина Канделаки и другие.

На фото: певица Валерия в траурном зале.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На фото: певица Валерия в траурном зале.

На фото: во время церемонии прощания в Большом траурном зале &laquo;Троекурово&raquo;. В зале играли песни Бедроса Киркорова, показывали кадры его выступлений и интервью.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: во время церемонии прощания в Большом траурном зале «Троекурово».

В зале играли песни Бедроса Киркорова, показывали кадры его выступлений и интервью.

На фото: награды Бедроса Киркорова. В 2005 году Киркоров старший был награжден орденом &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; II степени, в 2012 году стал Народным артистом России.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На фото: награды Бедроса Киркорова.

В 2005 году Киркоров старший был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2012 году стал Народным артистом России.

На фото: внуки Бедроса Киркорова Мартин и Алла-Виктория. По словам журналистки и писательницы Ланы Паршиной, которая была другом Бедроса Киркорова, тот обожал Аллу-Викторию, но говорил, что она их всех строит. У нее с дедом была особая связь.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На фото: внуки Бедроса Киркорова Мартин и Алла-Виктория.

По словам журналистки и писательницы Ланы Паршиной, которая была другом Бедроса Киркорова, тот обожал Аллу-Викторию, но говорил, что она их всех строит. У нее с дедом была особая связь.

В прощальной речи Филипп Киркоров&nbsp;сказал, что отец уходит под аплодисменты, которые не смолкнут никогда, пока присутствующие живы.
Фото: Андрей Любимов / РБК

В прощальной речи Филипп Киркоров сказал, что отец уходит под аплодисменты, которые не смолкнут никогда, пока присутствующие живы.

Бедрос Киркоров родился в 1932 году в&nbsp;Варне. В 1962 году приехал в Москву, где четыре года спустя окончил ГИТИС. В СССР он стал известным артистом. В 1967 года у Бедроса и его жены Виктории Лихачевой родился сын Филипп. Отец с сыном часто выступали вместе.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Бедрос Киркоров родился в 1932 году в Варне. В 1962 году приехал в Москву, где четыре года спустя окончил ГИТИС. В СССР он стал известным артистом. В 1967 года у Бедроса и его жены Виктории Лихачевой родился сын Филипп. Отец с сыном часто выступали вместе.

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Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
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