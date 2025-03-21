«Уникальный человек»: как в Москве простились с Бедросом Киркоровым

Проводить певца в последний путь приехали многие звезды. Музыкальный продюсер Игорь Крутой (на фото) рассказал, что смерть отца стала большим потрясением для Филиппа Киркорова: «Я знаю его и то, как он к этому относится, как он любит отца, как рано потерял мать. Для него это трагедия».

Сам певец, сообщив о смерти отца, написал, что теперь перестал быть ребенком.