Почему Олимпиада-2018 не поможет беднейшей провинции Южной Кореи

Почему южнокорейская провинция, принимающая Олимпиаду, остается одной из беднейших в стране и что ждет ее дальше — в фоторепортаже РБК

Фотогалерея 10 Фото Фото: Felipe Dana / AP

Олимпиада-2018 проходит в южнокорейском Пхёнчхане — уездном городе провинции Канвондо. Когда-то славившаяся своей угольной промышленностью, сегодня она живет только за счет построенного здесь в конце 1990-х казино, а местные жители не верят в возрождение Канвондо после Олимпиады.