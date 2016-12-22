Почему Олимпиада-2018 не поможет беднейшей провинции Южной Кореи
Зимняя Олимпиада — 2018, 21 фев, 14:35
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Почему Олимпиада-2018 не поможет беднейшей провинции Южной Кореи
Почему южнокорейская провинция, принимающая Олимпиаду, остается одной из беднейших в стране и что ждет ее дальше — в фоторепортаже РБК
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Олимпиада-2018 проходит в южнокорейском Пхёнчхане — уездном городе провинции Канвондо. Когда-то славившаяся своей угольной промышленностью, сегодня она живет только за счет построенного здесь в конце 1990-х казино, а местные жители не верят в возрождение Канвондо после Олимпиады.