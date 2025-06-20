Что происходит в Израиле и Иране после недели взаимных атак. Фоторепортаж

19 июня Иран ударил в район медицинского центра «Сорока» в Беэр-Шеве. По данным Тегерана, военные запустили не менее полусотни ракет. Пострадали десятки человек. Nour News сообщил, что больница использовалась в военных целях. Здание пострадало от взрывной волны, но не была объектом ракетного удара.