Что происходит в Израиле и Иране после недели взаимных атак. Фоторепортаж
Здание в Тегеране, разрушенное в результате атаки ЦАХАЛ, 13 июня
В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснила удар тем, что Тегеран «значительно приблизился» к созданию ядерного оружия. По словам премьер-министра Беньямина Нетаньяху, операция готовилась с ноября 2024 года и продлится, «сколько потребуется».
Полиция в полупустом аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве после того отмены рейсов
Среди целей, которые уже атаковала ЦАХАЛ, — фабрики по обогащению урана в Натанзе и Фордо, реактор в Араке, Исфаханский центр ядерных исследований.
Ракеты Ирана летят на Тель-Авив, 13 июня
Тегеран ответил ударами ракетами и дронами по военным объектам Израиля.
Спасатели работают на месте падения иранской ракеты в городе Рамат-Гане к востоку от Тель-Авива
Укрытия в Тель-Авиве, 15 июня
Иран атаковал в том числе нефтеперерабатывающий завод и электростанцию в Хайфе, аэропорт им. Бен-Гуриона, оружейный завод Rafael и Институт имени Вейцмана в Реховоте.
Последствия израильского удара по нефтебазе Шахран в Иране, 15 июня
В Тегеране заявляют, что готовы продолжать ответную операцию до полного уничтожения еврейского государства.
Атака на Израиль, 14 июня
Спасатели работают на месте падения ракеты в Ришон-ле-Ционе, Израиль, 14 июня
Центральный Израиль, 16 июня
На фото: последствия удара по штаб-квартире иранского государственного ТВ, 16 июня. В результате погибли три человека. В момент атаки телеведущая Сахар Эмами вела прямой эфир, она не пострадала. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал удар преступлением
Последствия атаки на Израиль, 18 июня. Из-за иранских атак в Израиле, в частности Тель-Авиве и Хайфе, погибли десятки человек, свыше 600 пострадали. Тегеран заявлял о сотнях погибших и свыше 1 тыс. пострадавших.
Север Израиля, 18 июня
Последствия атаки Ирана по Бат-Яму, 15 июня. Ракеты попали в жилой дом, среди погибших есть дети.
После ударов по Тегерану, 15 июня
19 июня Иран ударил в район медицинского центра «Сорока» в Беэр-Шеве. По данным Тегерана, военные запустили не менее полусотни ракет. Пострадали десятки человек. Nour News сообщил, что больница использовалась в военных целях. Здание пострадало от взрывной волны, но не была объектом ракетного удара.
Последствия удара по штаб-квартире иранской государственной телерадиокомпании IRIB, 16 июня
После ракетного удара по Рамат-Гану, 19 июня
Неделю назад Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, Тегеран отвечает контратаками. Обстановка в воюющих странах — в фоторепортаже РБК
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