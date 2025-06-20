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Война Израиля и Ирана ,  
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Что происходит в Израиле и Иране после недели взаимных атак. Фоторепортаж

Как выглядят Израиль и Иран после недели взаимных атак
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Неделю назад Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, Тегеран отвечает контратаками. Обстановка в воюющих странах — в фоторепортаже РБК
Что происходит в Израиле и Иране после недели взаимных атак. Фоторепортаж

Неделю назад Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, Тегеран отвечает контратаками. Обстановка в воюющих странах — в фоторепортаже РБК

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