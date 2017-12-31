Канада стала председателем «Большой семерки»

Председателем международного клуба «Большая семерка» с 1 января 2018 года стала Канада. В 2017 эту это неформальное объединение, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция, возглавляла Италия.

Очередная 44-я встреча лидеров этих стран состоится 8-9 июня в канадском курортном городе Ла Мальбе, регион Шарлевуа.

«Канада горда тем, что проведет саммит G7 в 2018 году в Шарлевуа. Этот регион отражает все, чем богата наша страна — от двуязычия и культурного разнообразия, до потрясающих пейзажей в любое время года», — цитирует премьер-министра Канады Джастина Трюдо ТАСС. Эти слова он произнес после завершения итальянского саммита «семерки».

В 1997 году членом этого клуба промышленно развитых демократических стран стала Россия, превратив его в «Большую восьмерку». Тогда партнеры Москвы признали, что Россия «завершает историческую трансформацию в демократическое государство с рыночной экономикой».

Однако после присоединения Крыма в 2014 году, которое не было признано западными государствами законным, неформальный клуб вернулся в прежний формат с участием лидеров семи стран. Саммит 2014 года был запланирован в Сочи, однако лидеры G7 провели его в Брюсселе без участия России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил тогда, что ​Россию не исключали из членов «Большой восьмерки», вместо этого зарубежные партнеры, по его словам, прогуляли саммит в Сочи. Как отметил тогда Лавров, G8 не является организацией с четко выраженной структурой, и не имеет регламента принятия и исключения участников из своего состава, поэтому выгнать Россию оттуда невозможно. «Это просто клуб, куда съезжаются люди, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес», — заявил Лавров.