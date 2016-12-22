Миллиарды на развлечениях: кто вошел в рейтинг богатейших знаменитостей

Состояние: $5,4 млрд
Основа состояния создателя «Звездных войн» — деньги от продажи его компании Lucasfilm компании Disney за $4,1 млрд в 2012 году
Состояние: $3,7 млрд
Состояние: $2,8 млрд
Состояние: $1,7 млрд
Основу состояния бывшей звезды баскетбола составляет пакет в 90% акций баскетбольной команды «Шарлотт Хорнетс», стоимость которых оцениваются примерно в $800 млн
Состояние: $900 млн
21-летняя Дженнер — самая молодая в рейтинге. Основной доход ей приносит собственный бренд косметики Kylie Cosmetics
Состояние: $900 млн
Доход рэперу приносит не только музыка (cтриминговый сервис Tidal и продюсерская компания Roc Nation), но и доли в алкогольных компаниях Armand de Brignac и D'Ussé
Состояние: $875 млн
Состояние: $825 млн
Состояние: $800 млн
Состояние: $800 млн
В 2018 году Паттерсон возглавил составленный Forbes рейтинг самых высокооплачиваемых писателей мира. По подсчетам экспертов журнала, за год Паттерсон опубликовал более 20 книг, заработав в общей сложности $86 млн.