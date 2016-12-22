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Миллиарды на развлечениях: кто вошел в рейтинг богатейших знаменитостей
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Миллиарды на развлечениях: кто вошел в рейтинг богатейших знаменитостей
Общество, 11:56
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Миллиарды на развлечениях: кто вошел в рейтинг богатейших знаменитостей
Forbes опубликовал очередной рейтинг самых богатых знаменитостей. Как и в прошлом году, лидером списка стал режиссер Джордж Лукас. Его состояние оценивается в $5,4 млрд. Кто еще вошел в рейтинг богатейших знаменитостей — в обзоре РБК
1. Режиссер Джордж Лукас
Фото: Ringo Chiu / Zuma / ТАСС

Состояние: $5,4 млрд

Основа состояния создателя «Звездных войн» — деньги от продажи его компании Lucasfilm компании Disney за $4,1 млрд в 2012 году

2. Режиссер Стивен Спилберг
Фото: Imago / ТАСС

Состояние: $3,7 млрд

3. Телеведущая Опра Уинфри
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Состояние: $2,8 млрд

4. Баскетболист Майкл Джордан
Фото: Ian Langsdon / EPA / ТАСС

Состояние: $1,7 млрд

Основу состояния бывшей звезды баскетбола составляет пакет в 90% акций баскетбольной команды «Шарлотт Хорнетс», стоимость которых оцениваются примерно в $800 млн

5. Модель Кайли Дженнер
Фото: Van Tine Dennis / ABACA / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Состояние: $900 млн

21-летняя Дженнер — самая молодая в рейтинге. Основной доход ей приносит собственный бренд косметики Kylie Cosmetics

5. Рэпер Джей-Зи
Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Состояние: $900 млн

Доход рэперу приносит не только музыка (cтриминговый сервис Tidal и продюсерская компания Roc Nation), но и доли в алкогольных компаниях Armand de Brignac и D'Ussé

7. Иллюзионист Дэвид Копперфильд
Фото: Christina Horsten / DPA / ТАСС

Состояние: $875 млн

8. Рэпер Пи Дидди
Фото: Solar / Zuma / ТАСС

Состояние: $825 млн

9. Гольфист Тайгер Вудс
Фото: Panoramic / Zuma / ТАСС

Состояние: $800 млн

9. Писатель Джеймс Паттерсон
Фото: Ron Sachs / DPA / ТАСС

Состояние: $800 млн

В 2018 году Паттерсон возглавил составленный Forbes рейтинг самых высокооплачиваемых писателей мира. По подсчетам экспертов журнала, за год Паттерсон опубликовал более 20 книг, заработав в общей сложности $86 млн.
 

Теги: мультимедиа , Forbes
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