Роулинг лишилась статуса самого высокооплачиваемого в мире писателя

Новым лидером ежегодно составляемого Forbes рейтинга самых высокооплачиваемых писателей стал американец Джеймс Паттерсон, заработавший за год $86 млн

Джеймс Паттерсон (Фото: Bret Hartman / Reuters)

Больше всех остальных писателей мира за последний год заработал автор детективов и триллеров из США Джеймс Паттерсон, следует из обновленного рейтинга Forbes. По подсчетам экспертов журнала, за год Паттерсон опубликовал более 20 книг, заработав в общей сложности $86 млн. Это на $1 млн меньше, чем годом ранее, но в Forbes ожидают, что в следующем году доходы автора резко вырастут благодаря высокой популярности написанного им в соавторстве с Биллом Клинтоном триллера «Президент пропал» («The President Is Missing»). Роман вышел в июне 2018 года и сейчас только в США продано 660 тыс. его экземпляров.

А вот доходы прошлогоднего лидера — создательницы Гарри Поттера Джоан Роулинг — за год сократились сразу на $41 млн, вместо $95 млн она заработала только $54 млн, оставшись далеко позади Паттерсона.

На третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей поднялся Стивен Кинг, годом раньше бывший пятым. По подсчетам Forbes, за минувший год Кинг заработал $27 млн, что на $12 млн больше, чем в 2017-м. Резкий рост доходов короля ужасов в Forbes связывают с успехом новой экранизации написанного еще в 1986 году романа Кинга «Оно», подстегнувшим продажи его книг.

Седьмое место занял американский журналист Майкл Вулфф благодаря вышедшей в январе книге «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Вулф рассказывает о поведении будущего президента и его сотрудников во время предвыборной кампании 2016 года, а также в первые месяцы пребывания Трампа на посту главы государства. Forbes отмечает, что за первые три недели продаж было куплено 1,7 млн копий книги в бумажном, электронном и аудиоформатах. Интерес к работе Вулффа подстегнула попытка адвокатов Трампа остановить публикацию, а также реакция самого президента, который назвал книгу скучной и неправдивой. Вулфф стал единственным новичком в списке Forbes, заработав около $13 млн.

В рейтинг также вошли Джон Гришэм (доход — $21 млн, 4-е место), Джефф Кинни и Дэн Браун (доход по $18,5 млн, разделили 5-е и 6-е место), Даниэла Стил и Нора Робертс (заработали по $12 млн, 8-е место), Рик Риордан и Э. Л. Джеймс (доход каждого составил $10,5 млн, поделили 10-е место).

Forbes приводит заработок писателей за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года, цифры указаны до вычета налогов.​