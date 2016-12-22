Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,07 66,07 EUR Нал. 76,06 74,82 USD Бирж. 66,42 -0,22 EUR Бирж. 75,21 -0,45 USD ЦБ. 66,50 +0,26 EUR ЦБ. 75,62 -0,09 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3432,90 -93,80 IMOEX 2394,26 -0,11% RTSI 1134,71 -0,16% Brent 60,95 -0,36% DJIA 24371,80 -0,21% Nasdaq 7051,51 +0,44%
Роулинг лишилась статуса самого высокооплачиваемого в мире писателя
Лента новостей
Лига чемпионов по футболу. «Шальке» — «Локомотив». Онлайн 20:55, Спорт Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 20:53, РБК и EXMO Аналитики рассчитали сценарии для российской экономики при нефти по $100 20:26, Экономика МВД Украины объявило в розыск главу компании «РЕСО-Гарантия» 20:21, Общество Командир задержанной группы украинских кораблей отказался признать вину 20:13, Политика Роулинг лишилась статуса самого высокооплачиваемого в мире писателя 20:07, Общество Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 20:01, РБК и Путешествие в Рождество Российские космонавты вышли в открытый космос для изучения дыры в «Союзе» 19:47, Общество Путин ответил словами о «гапоновщине» на доклад о «деле «Нового величия» 19:35, Общество Пранкеры от лица Гройсмана предложили главе Калифорнии пост на Украине 19:31, Политика Госдума одобрила законопроект о ликвидации унитарных предприятий 19:00, Общество Путин пообещал Сванидзе проверить законность ареста Льва Пономарева 18:56, Политика Путин прокомментировал протесты словами «не хотим как в Париже» 18:51, Политика Путин прокомментировал дело Бутиной 18:46, Политика Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 18:40, РБК и Белая Дача Зорькин сравнил Конституцию России с Mercedes 18:30, Политика Хакеры украли с криптовалютных бирж $1 млрд в 2018 году 18:28, Крипто Путин допустил изменение закона о митингах 18:26, Политика В Москве открыли памятник Солженицыну 18:21, Общество Что закладывает работодатель на 2019 год: первая порция HR-прогнозов 18:19, PRO Суд объяснил отказ «Победе» в жалобе на правила перевозки вещей в салоне 18:17, Бизнес $100 млрд ежегодно: как видеоигры привлекли деньги и поклонников 18:12, Партнерский материал Людмилу Алексееву похоронят в США 18:10, Общество Минюст объяснил ЕСПЧ позицию России по инциденту в Керченском проливе 18:07, Политика Власти Британии пригрозили ликвидировать компании Дмитрия Ананьева 18:01, Бизнес Экс-офицер Черноморского флота получил 14 лет тюрьмы за госизмену 18:00, Общество Экс-главный экономист МВФ дал прогноз о стоимости биткоина 17:57, Крипто StarLadder и Esports Marketing заявили о стратегическом партнерстве 17:55, Пресс-релизы
Роулинг лишилась статуса самого высокооплачиваемого в мире писателя
Общество, 20:07
0
Роулинг лишилась статуса самого высокооплачиваемого в мире писателя
Новым лидером ежегодно составляемого Forbes рейтинга самых высокооплачиваемых писателей стал американец Джеймс Паттерсон, заработавший за год $86 млн
Джеймс Паттерсон (Фото: Bret Hartman / Reuters)

Больше всех остальных писателей мира за последний год заработал автор детективов и триллеров из США Джеймс Паттерсон, следует из обновленного рейтинга Forbes. По подсчетам экспертов журнала, за год Паттерсон опубликовал более 20 книг, заработав в общей сложности $86 млн. Это на $1 млн меньше, чем годом ранее, но в Forbes ожидают, что в следующем году доходы автора резко вырастут благодаря высокой популярности написанного им в соавторстве с Биллом Клинтоном триллера «Президент пропал» («The President Is Missing»). Роман вышел в июне 2018 года и сейчас только в США продано 660 тыс. его экземпляров.

Самые высокооплачиваемые знаменитости по версии Forbes. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

А вот доходы прошлогоднего лидера — создательницы Гарри Поттера Джоан Роулинг — за год сократились сразу на $41 млн, вместо $95 млн она заработала только $54 млн, оставшись далеко позади Паттерсона.

На третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей поднялся Стивен Кинг, годом раньше бывший пятым. По подсчетам Forbes, за минувший год Кинг заработал $27 млн, что на $12 млн больше, чем в 2017-м. Резкий рост доходов короля ужасов в Forbes связывают с успехом новой экранизации написанного еще в 1986 году романа Кинга «Оно», подстегнувшим продажи его книг.

Другой лидер: топ-10 самых влиятельных людей мира по версии Forbes Еще 6 фото
Фотогалерея

Седьмое место занял американский журналист Майкл Вулфф благодаря вышедшей в январе книге «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Вулф рассказывает о поведении будущего президента и его сотрудников во время предвыборной кампании 2016 года, а также в первые месяцы пребывания Трампа на посту главы государства. Forbes отмечает, что за первые три недели продаж было куплено 1,7 млн копий книги в бумажном, электронном и аудиоформатах. Интерес к работе Вулффа подстегнула попытка адвокатов Трампа остановить публикацию, а также реакция самого президента, который назвал книгу скучной и неправдивой. Вулфф стал единственным новичком в списке Forbes, заработав около $13 млн.

Forbes определил самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года
Бизнес

В рейтинг также вошли Джон Гришэм (доход — $21 млн, 4-е место), Джефф Кинни и Дэн Браун (доход по $18,5 млн, разделили 5-е и 6-е место), Даниэла Стил и Нора Робертс (заработали по $12 млн, 8-е место), Рик Риордан и Э. Л. Джеймс (доход каждого составил $10,5 млн, поделили 10-е место).

Forbes приводит заработок писателей за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года, цифры указаны до вычета налогов.​

Авторы: Евгений Калюков, Маргарита Девяткина.
Теги: Forbes
Главное
Аналитики рассчитали сценарии для российской экономики при нефти по $100 Экономика
Материалы по теме
Forbes определил самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года Бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter