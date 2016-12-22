Джордж Лукас сохранил первое место в списке богатейших знаменитостей

Первая четверка рейтинга самых богатых знаменитостей журнала Forbes сохранила свои места в 2018 году. Лидирует Джордж Лукас, на втором месте Стивен Спилберг. Третью строчку заняла Опра Уинфри, за ней следует Майкл Джордан

Джордж Лукас (Фото: David McNew / Reuters)

Режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас сохранил первое место в рейтинге богатейших знаменитостей 2018 года, который составил журнал Forbes. Лукас сохранил лидерство несмотря на то, что оценка его состояния была понижена на $100 млн.

Эксперты Forbes оценили состояние Лукаса в $5,4 млрд, хотя в 2017 году оно составляло, по оценкам журнала, $5,5 млрд.

​Вторую строчку занял режиссер и продюсер Стивен Спилберг. В прошлом году он также был на втором месте, однако, в отличие от Лукаса, его состояние выросло на $100 млн и составило $3,7 млрд.

Телеведующая Опра Уинфри сохранила за прошедший год как свое место в рейтинге, так и размер своего состояния: третью строчку она занимает с состоянием $2,8 млрд.

Бывшая звезда баскетбола Майкл Джордан за год нарастил свой капитал с $1,4 млрд до $1,7 млрд, однако так и остался на четвертом месте. На пятом месте фотомодель, звезда реалити-шоу и основательница косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер и рэппер Джей-Зи, состояние каждого из которых Forbes оценил в $900 млн. Иллюзионист Дэвид Копперфильд переместился в 2018 году с пятого на седьмое место, хотя размер его состояния остался неизменным — $875 млн.

На восьмой позиции рэппер Дидди — $825 млн, а замыкают рейтинг гольфист Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон, капитал каждого из них издание оценило в $800 млн.