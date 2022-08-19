«Олег», «Пузырек» и «Робопес»: что показали на форуме «Армия-2022»
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит в парке «Патриот» с 15 по 21 августа.
В рамках форума Минобороны подписало ряд контрактов на поставку военной техники, в том числе беспилотников. В общей сложности заключено госконтрактов на сумму более 500 млрд руб.
Среди новинок, показанных на «Армии» — бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов, разведовательный квадрокоптер ZALA 421-24, вооруженный гранатометом «Робопес», а также макет российской орбитальной станции. Что еще показали на форуме — в фоторепортаже РБК.
Прототип первого беспилотного военного грузовика «Урал». Автомобиль создан на шасси «Урал-432067-73» с колесной формулой 4х4. Беспилотный грузовик способен перевозить грузы массой до пяти тонн. Автомобиль развивает скорость до 80 км/ч, а также преодолевает различные препятствия, включая брод глубиной 70 см. Управлять грузовиком можно как дистанционно, так и в автономном режиме. «Урал» оснащен рядным четырехтактным двигателем мощностью 240 л.с., автоматической коробкой передач и пневматической, оснащенной ABS, тормозной системой. Масса беспилотного грузовика в снаряженном состоянии составляет свыше 6,4 тонн.
Серийный образец беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24. Продукт дочерней компании «Калашникова» — ZALA aero. Беспилотник способен оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности. Управляется за счет ручного контролера, в том числе из транспортного средства. Габариты составляют 540х540х190 мм, может летать более 30 минут на высоте до 1500 м. Скорость развивает до 30 км/ч, дальность связи — более 3,5 км. ZALA 421-24 российского производства устойчив в работе в условиях подавления средствами РЭБ и уже прошел испытания.
Роботизированный комплекс М-81 («Робопес»), вооруженный гранатометом. Разработчик — российская компания «Интеллект Машин». При сборке используются китайские технологии, стоимость составляет 1 млн рублей. В компании планируют запустить производство в России.
Образец мотосерфа — скоростной доски для серфинга, которая представляет собой доску из углепластикового волокна, оборудованную двигателем внутреннего сгорания объемом 100 куб. см. Мотосерф приводится в движение с помощью водомета и четвертьволнового резонатора, который выполняет функцию выхлопной системы, и может развивать скорость до 55 км/ч. Вес доски не превышает 20 кг. Первые образцы планируют выпустить весной 2023 года. Разработали мотосерф специалисты челябинского радиозавода «Полет» холдинга «Росэлектроника».
Бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Машина снабжена радиолокационной станцией и четырьмя пулеметами, дальность стрельбы — 1 км, дальность обнаружения беспилотников — до 20 км. Стабилизированный в двух плоскостях боевой модуль снабжен обзорной телекамерой, прицельными теле- и тепловизионной камерами и лазерным дальномером.
Бронеавтомобиль предназначен для транспортировки личного состава, грузов и буксирования прицепных систем массой до 12,5 тонны, а также монтажа вооружения и военной техники с обеспечением требуемого уровня баллистической и противоминной защищенности. «Тигр-М» может применяться на различных типах местности при температуре воздуха от -50 до +50 градусов по Цельсию, относительной влажности воздуха до 98% и интенсивных осадках.
Макет российской орбитальной станции. Эскизный проект разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия». Развертывание орбитальной станции будет проходить в два этапа. На первом этапе станция будет состоять из четырех модулей — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. Это обеспечит экипаж из двух человек суммарным гермообъемом 228 куб. м, в том числе до 19 куб. м для размещения научного оборудования.
На втором этапе появятся целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания. Таким образом объем станции для экипажа из двух-четырех человек увеличится до 667 куб. м, из них до 49 куб. м для установки научного оборудования. У новой орбитальной станции увеличится зона видимости, по сравнению с тем, какая она на российском сегменте Международной космической станции. Это позволит проводить обзор всей поверхности Земли, мониторинг ледовой обстановки, составлять точный прогноз погоды в полярных широтах, идентифицировать зоны лесных пожаров.
Модель иранского разведывательно-ударного беспилотника Mohajer-6 с размахом крыльев 10 м.
Он построен по двухбалочной схеме с толкающим винтом. Взлётная масса составляет 670 кг, а полезная нагрузка — 100 кг. На четырёх узлах подвески могут крепиться противотанковые ракеты третьего поколения Almas, применяющиеся по принципу «выстрелил — забыл». Их считают аналогами израильских Spike.
Ракеты бьют на расстояние до 8 км, при этом они способы пробивать танковую броню, усиленную динамической защитой. Они оптимизированы для попаданий в крышу, которая считается наиболее уязвимой частью боевых машин.
Дрон поднимается на высоту до 5500 м, двигаясь со скоростью около 200 км/ч. Радиус действия составляет 200 км, при этом дрон может находиться в воздухе 12 часов. Взлёт и посадка может осуществляться не только с укороченных полос аэродромов, но и с автомобильных дорог. При необходимости применяется парашют.
125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25 модернизированная. Пушка 2С25 используется на новейших легких плавающих танках «Спрут-СДМ1». В прошлом году эти машины проходили испытания в акватории Черного моря, в том числе демонстрировали применение пушки 2С25 в различных условиях — от штиля до волнения моря до трех баллов. По огневой мощи «Спрут» не уступает основным танкам Т-80 и Т-90, а по подвижности — бронемашинам БМП-3 и БМД-4М.
Беспилотник «Пузырек» предназначен для разведки и корректировки артиллерии, но может быть использован в том числе в качестве ударного дрона-камикадзе. Дрон способен нести полезную нагрузку до 2 кг. Разработка включает компьютер, наземную станцию управления. Радиус действия составляет 2 км. Беспилотник может быть в том числе складным. Разработчик уточнил, что аппарат был создан в инициативном порядке. Серийным производством беспилотников займется Ярославский радиозавод (входит в Роскосмос). К концу этого года начнется серийное производство.
Пассажирское судно проекта PV300. Построено на заводе «Красное Сормово». На борту расположены пассажирские каюты в двухместном размещении, ресторан на 342 места, обзорный музыкальный салон с баром на 200 мест, трансформируемый конференц-зал площадью 140 кв.м., бар на 80 мест, читальный салон с баром на 50 мест, спортивно-оздоровительный комплекс (тренажерный зал, СПА-салон с сауной, джакузи и массажной, парикмахерская). Палубы судна связывают 4 лифта (один пассажирский и три грузовых). Длина судна — 141 м., ширина — 16,8 м., высота борта — 5 метров, скорость — 22,5 км/ч.
Макет беспилотника вертикального взлета/ посадки. Представляет собой аппарат с крылом для совершения полета в самолетном режиме и четырьмя роторами для вертикального взлета и посадки. Беспилотник существует в трех основных весовых категориях: 30, 50 и 100 кг. Каждая имеет свою максимальную взлетную массу, массу полезной нагрузки, дальность и продолжительность полета.
Основное назначение беспилотника — воздушная разведка и доставка грузов, аэрофотосъемка, воздушная оптическая и тепловизионная разведка, определение координат целей, ретрансляция связи. Аппарат может базироваться как на сухопутных аэродромах, так и на палубах кораблей. Размах крыла БЛА в легкой модификации составляет 3 м, в средней — 3,8 м, а в тяжелой — 6 м. Практический потолок — 3 тыс. м, дальность полета — от 650 до 1,5 тыс. м в зависимости от версии.
Максимальная скорость — 130-140 км/ч, масса полезной нагрузки — 4, 13 и 25 кг в легкой, средней и тяжелой модификациях соответственно. Продолжительность полета при максимальном взлетном весе БЛА составляет восемь часов для легкой модификации, десять часов для средней и 15 часов для тяжелой.
«Клавесин-2Р-ПМ» осуществляет поисковые операции и исследования морского дна. Аппарат разработан центральным конструкторским бюро МТ «Рубин» (Санкт-Петербург) по государственному контракту заключенному с Министерством обороны.
Тренажер для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации «Олег-1.03» с персональным компьютером. Тренажер позволяет осуществлять диагностику признаков жизнедеятельности и проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР). Анатомическая лицевая маска, выполненная из эластичного полиуретана, визуально и тактильно создает имитацию кожи человека, что позволяет проводить мероприятия по выведению нижней челюсти и реалистичному прижатию крыльев носа при выполнении СЛР. Размер торса и пропорции аналогичны телосложению взрослого человека. Есть возможность запрокидывания головы, выведения нижней челюсти, подъема подбородка, визуального контроля за подъемом грудной клетки при выполнении ИВЛ и прощупывания пульса на сонных артериях.