«Олег», «Пузырек» и «Робопес»: что показали на форуме «Армия-2022»

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит в парке «Патриот» с 15 по 21 августа.

В рамках форума Минобороны подписало ряд контрактов на поставку военной техники, в том числе беспилотников. В общей сложности заключено госконтрактов на сумму более 500 млрд руб.

Среди новинок, показанных на «Армии» — бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов, разведовательный квадрокоптер ZALA 421-24, вооруженный гранатометом «Робопес», а также макет российской орбитальной станции. Что еще показали на форуме — в фоторепортаже РБК.