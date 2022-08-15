«Ростех» представил скоростную доску для серфинга

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представил образец мотосерфа — скоростной доски для серфинга, передает корреспондент РБК.

Мотосерф представляет собой доску из углепластикового волокна, оборудованную двигателем внутреннего сгорания объемом 100 куб. см. Он приводится в движение с помощью водомета и четвертьволнового резонатора, который выполняет функцию выхлопной системы, и может развивать скорость до 55 км/ч. Вес доски не превышает 20 кг. Первые образцы планируют выпустить весной 2023 года.

Мотосерф разработали специалисты челябинского радиозавода «Полет» холдинга «Росэлектроника».

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Мировой рынок спортивных мотодосок для скоростного серфинга сейчас находится в фазе активного роста и ежегодно увеличивается не менее чем на 10%. При этом на глобальном рынке представлены в основном четыре игрока — из Чехии, Великобритании, Китая и Кореи», — заявил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

По его словам, российский образец «выигрывает конкуренцию по цене и стоимости владения», в том числе за счет того, что в нем применяются российские комплектующие и материалы. Сахненко добавил, что в данный момент ведется разработка электрической версии моторизированного серфа.

Презентация мотосерфа прошла на Международном военно-техническом форуме «Армия -2022». На нем также прошла презентация макета российской орбитальной станции. Развертывание станции будет проходить в два этапа. На первом этапе станция будет состоять из четырех модулей — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой, на втором — появятся целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания.