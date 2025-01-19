Как прошли крещенские купания в России. Фоторепортаж
Крещенские купания на реке Айнская в селе Красногорск Сахалинской области
Священники подчеркивают, что крещенские купания являются народным, а не церковным обрядом. По данным МЧС, в этом году в России подготовили почти 3 тыс. мест для купаний.
Крещенские купания в бухте Новик у берегов Русского острова
Крещенские купания на реке Лене в Якутске, Республика Саха (Якутия)
Крещенские купания на озере Кенон в Чите, Забайкальский край
Ветеран военной операции, получивший ранение в боях под Авдеевкой. Крещенские купания на берегу Енисея возле Свято-Никольского храма-памятника в Красноярске
Источник «Святой ключ» в Искитимском районе Новосибирской области
Купания на озере возле села Криводановка в Новосибирской области
Крещенские купания на реке Обь в Новосибирске
Исправительная колония №2 в Екатеринбурге
Крестный хода перед началом крещенских купаний в Раифском Богородицком мужском монастыре в Татарстане
Верующий во время крещенских купаний на территории Богородицкого Житенного женского монастыря в Осташкове Тверской области
Купания в реке Волге в Кинешме, Ивановская область
Крещенские купания в Волгограде
Верующие в Тамбове
Озеро Ореховое в Рязани
Купания на территории Измайловского кремля в Москве
Троице-Сергиева Лавра, Московская область
Яхт-клуб «Алые паруса», Московская область
Крещенские купания в храме Вооруженных сил в Кубинке, Московская область
Ступино, Московская область
Санкт-Петербург
Храм апостола Андрея Первозванного в станице Новотитаровской Краснодарского края
Тавровская купель, Белгородская область
Храм в честь святого апостола Андрея Первозванного в Луганске
Крещенские купания в ДНР
Военнослужащий во время крещенских купаний, Запорожская область
Севастополь
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