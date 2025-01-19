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Общество ,  
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Как прошли крещенские купания в России. Фоторепортаж

В ночь на 19 января православные христиане отметили один из главных праздников — Крещение. В этот праздник верующие традиционно окунаются в освященные проруби. Как прошли крещенские купания — в фоторепортаже РБК
Как прошли крещенские купания в России. Фоторепортаж

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