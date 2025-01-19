Как прошли крещенские купания в России. Фоторепортаж

В ночь на 19 января православные христиане отметили один из главных праздников — Крещение. В этот праздник верующие традиционно окунаются в освященные проруби. Как прошли крещенские купания — в фоторепортаже РБК