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ТАСС узнал, где похоронят Бедроса Киркорова

ТАСС: Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище
Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Народный артист России Бедрос Киркоров будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

РБК обратился за комментарием к представителю Филиппа Киркорова Екатерине Успенской.

Бедрос Киркоров умер 18 марта, артисту было 92 года. О его смерти на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) сообщил его сын Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал он. Как уточнила РБК Успенская, его отец умер из-за остановки сердца.

Умер Бедрос Киркоров
Общество
Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. В начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС.

С 1966 года Киркоров принимал участие в эстрадной программе «Мелодия друзей», где выступали артисты из социалистических стран под аккомпанемент Государственного эстрадного оркестра РСФСР во главе с Леонидом Утесовым. Вскоре начал выступать с сольной программой «София — Москва, Москва — София», которая исполнялась под оркестровую фонограмму. Киркоров стал первым певцом на советской эстраде, работавшим в таком формате. В 1970-х годах и начале 1980-х был солистом Московской областной филармонии, а с 1984-го — солистом Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского. Выступал с оркестром русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова. Среди песен, которые Бедрос Киркоров исполнял, — «Алеша» (музыка Эдуарда Колмановского, стихи Константина Ваншенкина), «Судьба» (музыка Арно Бабаджаняна, стихи Роберта Рождественского), «Я люблю тебя, Россия» (музыка Давида Тухманова, стихи Михаила Ножкина), «Песня о Калитине» (музыка Оскара Фельцмана, стихи Бориса Дубровина).

В СССР певец выступал с различными коллективами, записал около 50 песен на радио, выступал в дуэте со своим сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным.

Кроме того, артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденом «За честь и достоинство».

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Бедрос Киркоров Филипп Киркоров похороны Россия Троекуровское кладбище новости
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