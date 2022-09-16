Наводнение в Италии из-за сильного шторма. Фоторепортаж
В ночь на 16 августа на регион Марке на адриатическом побережье Италии обрушился сильный шторм, который вызвал наводнение. Местные и мировые СМИ называют происшествие «водяной бомбой» и сравнивают по разрушительности с землетрясениями. Как итальянцы справляются с последствиями стихийного бедствия — в фоторепортаже РБК
На фото: Пьянелло-ди-Остра, провинция Анкона, область Марке, 16 сентября
Reuters со ссылкой на агентство гражданской защиты сообщает, что за два-три часа выпало около 400 миллиметров осадков — треть годовой нормы
На фото: Пьянелло-ди-Остра, провинция Анкона, область Марке, 16 сентября
По данным The Vindicator, из-за наводнения погибло минимум десять человек, четверо пропали без вести, из них двое — дети. Также сообщается о госпитализации около 50 человек
На фото: Пьянелло-ди-Остра, провинция Анкона, область Марке
Самые сильные наводнения произошли в районе Сенигаллии (провинция Анкона) и недалеко от города Урбино.
«Больше всего пострадала провинция Анкона: поток воды к морю, оползни, разбитые дороги и машины скорой помощи, которые с трудом передвигаются», — заявил региональный советник Филиппо Салтамартини
На фото: Кантиано, провинция Пезаро-э-Урбино, Марке
Как сообщает il Resto del Carlino, в Кантино затопило около 50 домов, около 40 автомобилей унесло потоками, город остался без питевой воды, газа и электричества, в Перголе затопило 20 домов, многие семьи эвакуированы
На фото: Кантиано, провинция Пезаро-э-Урбино
Глава отдела гражданской защиты регионального правительства Марке Стефано Агуцци сказал: «Нам дали обычное предупреждение о дожде, но никто не ожидал ничего подобного»
Совет министров утвердил чрезвычайное положение в Марке, сообщает RaiNews. Председатель Совета министров Италии Марио Драги заявил о выделении 5 млн евро на оказание первой помощи пострадавшим районам
На фото: Кантиано, провинция Пезаро-э-Урбино
Как сообщает il Resto del Carlino, глава области Марке объявил в регилооне двухдневный траур по жертвам шторма.
По данным RaiNews, в Барбаре 56-летнюю мать и 17-летнюю дочь унесло течением. Они пропали без вести. Брата девушки тоже увлекла вода, но он смог спастись, зацепившись за ветку. Молодой человек сказал: «Вода унесла их у меня на глазах»
На фото: Сенигаллия, провинция Анкона, 16 сентября
«Когда мы узнали, что идет сильный дождь, то объявили тревогу. <...> Мы сказали горожанам не выходить из домов и подняться на верхние этажи. Затем, около полуночи, произошло наводнение», — заявил мэр Сенигаллии Массимо Оливетти. Он отметил, что река Сенигаллия бурная, и когда идет дождь, она становится угрозой для всего города
На фото: Сенигаллия, провинция Анкона, регион Марке, 16 сентября
Итальянское издание Open сообщает, что пожарные занимаются поиском пропавших без вести, а также проверяют мосты и виадуки на наличие повреждений
На фото: Сенигаллия, провинция Анкона, область Марке, 16 сентября
На фото: Сассоферрато, провинция Анкона, регион Марке, 16 сентября
Как сообщает итальянское издание The Local, этим летом в стране зафиксировано в пять раз больше экстремальных погодных явлений, чем десять лет назад. «Увеличение числа экстремальных явлений нанесло ущерб сельскому хозяйству на сумму более шести млрд евро в 2022 году, что составляет 10% ВНП», — заявила ассоциация фермеров Италии
На фото: Сассоферрато, провинция Анкона, 16 сентября