Наводнение в Италии из-за сильного шторма. Фоторепортаж

В ночь на 16 августа на регион Марке на адриатическом побережье Италии обрушился сильный шторм, который вызвал наводнение. Местные и мировые СМИ называют происшествие «водяной бомбой» и сравнивают по разрушительности с землетрясениями. Как итальянцы справляются с последствиями стихийного бедствия — в фоторепортаже РБК