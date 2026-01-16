На Камчатке заявили об осложнении ситуации с дорогами из-за снега

В Петропавловск-Камчатском за ночь из-за снега серьезно осложнилась ситуация с магистральными проездами. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

«Дорожные службы Петропавловска-Камчатского должны в течение дня обеспечить расширение проезжей части», — написал Солодов. Планируется эвакуировать брошенные на дорогах машины, они мешают работать снегоуборочной технике.

Коммунальные службы попытаются «соединиться» с Ленинским районом, расчистить подъезды к социально значимым объектам и обеспечить доступ к котельным для подвоза топлива, в частности на Чубарова и Дзержинского. Также произошло несколько аварий на объектах водоканала, в том числе порыв канализации в районе пятого километра. Губернатор сообщил, что коммунальные службы работают, на место аварии направлена спецтехника.

В регионе создается перечень противолавинных мероприятий.

«Зона особого внимания — район Сапун-горы. При необходимости туда будут направлены патрули ГИБДД для регулирования движения и помощи застрявшему транспорту, чтобы избежать пробок», — отметил Солодов.

По его словам, краевые предприятия пищепрома работают бесперебойно — «выпуск хлеба, молока и яиц на контроле».

Ранее после сильнейшего снегопада на Камчатке некоторые дома занесло так, что входы в подъезды оказались полностью завалены снегом. При этом некоторые жители, чтобы выйти из подъезда, вынуждены прокапывать тоннели.

Максимальное количество осадков за период действия циклона зарегистрировано на территории Петропавловска-Камчатского и Вилючинска — 39 мм.