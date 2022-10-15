«Хагрид будет всегда». Каким был Робби Колтрейн

Настоящее имя актера — Энтони Роберт Макмиллан. Он родился 30 марта 1950 года в небольшом городе Рутерглен, неподалеку от шотландского Глазго, в семье учительницы и врача. Колтрейн рос с двумя сестрами — старшей Энни и младшей Джейн.

Колтрейн закончил школу искусств Глазго и на заре актерской карьеры, начав работать в театре в Эдинбурге, взял псевдоним в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна. Активно сниматься в кино он начал в 1980-х, появившись в таких картинах как «Прямой репортаж о смерти», «Госпиталь Британия», «Крулл», «Мона Лиза». Первую широкую известность ему принесли главные роли в фильмах «Монахини в бегах» и «Папа должен умереть».

В 1990-х он сыграл судебного психолога Эдварда Фицджеральда в сериале «Метод Крекера», за что трижды был удостоен премии BAFTA. Позже он снялся в двух фильмах о Джеймсе Бонде — «Золотой глаз» и «Целого мира мало», где исполнил роль русского мафиози, бывшего агента КГБ СССР Валентина Дмитриевича Жуковского.

В 2001 году впервые сыграл получеловека-полувеликана Хагрида в фильме «Гарри Поттер и философский камень» по одноименному роману Джоан Роулинг. Позже он повторил эту роль во всех без исключения продолжениях франшизы, включая последнюю, которая вышла на экраны в 2011 году.

После серии фильмов о «Гарри Поттере» Колтрейн появлялся в кино и на телевидении нечасто. За роль в четырехсерийной теледраме «Сокровище нации» (2016 г.) его номинировали на BAFTA. Несколько раз Колтрейн выступал в качестве актера озвучания, в том числе в фильме «Храбрая сердцем». В январе 2022 года он появился в документальном проекте HBO MAX «Возвращение в Хогвартс», посвященном 20-летию поттерианы.

«Для меня это конец эпохи, 10 лет моей жизни. За это время успели вырасти мои дети. Наследие, которое оставили эти фильмы, перейдет от поколения моих детей к их детям. Так что и через полвека их тоже будут смотреть. Жаль, что меня уже не будет. Но Хагрид будет, да», — сказал Колтрейн в документальном фильме.