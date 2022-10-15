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«Хагрид будет всегда». Каким был Робби Колтрейн

На 73-м году жизни скончался шотландский актер Робби Колтрейн, наиболее известный по роли Хагрида в серии фильмов про Гарри Поттера. В 2016 году у него диагностировали остеоартрит, с 2019 года он оказался прикован к инвалидному креслу.

Главные этапы творческого пути Колтрейна — в фотогалерее РБК.
Колтрейн (крайний слева) на съемках фильмах «Суперстукач» (1985).
Колтрейн (крайний слева) на съемках фильмах «Суперстукач» (1985). (Фото: D. Jones / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)

Настоящее имя актера — Энтони Роберт Макмиллан. Он родился 30 марта 1950 года в небольшом городе Рутерглен, неподалеку от шотландского Глазго, в семье учительницы и врача. Колтрейн рос с двумя сестрами — старшей Энни и младшей Джейн.

Колтрейн (справа) с партнером по фильму «Монахини в бегах» (1990) Эриком Айдлом.
Колтрейн (справа) с партнером по фильму «Монахини в бегах» (1990) Эриком Айдлом. (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Колтрейн закончил школу искусств Глазго и на заре актерской карьеры, начав работать в театре в Эдинбурге, взял псевдоним в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна. Активно сниматься в кино он начал в 1980-х, появившись в таких картинах как «Прямой репортаж о смерти», «Госпиталь Британия», «Крулл», «Мона Лиза». Первую широкую известность ему принесли главные роли в фильмах «Монахини в бегах» и «Папа должен умереть».

«Папа должен умереть» (1991).
«Папа должен умереть» (1991). (Фото: KPA / Global Look Press)

В 1990-х он сыграл судебного психолога Эдварда Фицджеральда в сериале «Метод Крекера», за что трижды был удостоен премии BAFTA. Позже он снялся в двух фильмах о Джеймсе Бонде — «Золотой глаз» и «Целого мира мало», где исполнил роль русского мафиози, бывшего агента КГБ СССР Валентина Дмитриевича Жуковского.

Колтрейн (слева) в фильме «Алиса в стране чудес» (1999)
Колтрейн (слева) в фильме «Алиса в стране чудес» (1999) (Фото: Getty Images)
Колтрейн на премьере фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Колтрейн на премьере фильма «Гарри Поттер и философский камень» (Фото: Reuters)

В 2001 году впервые сыграл получеловека-полувеликана Хагрида в фильме «Гарри Поттер и философский камень» по одноименному роману Джоан Роулинг. Позже он повторил эту роль во всех без исключения продолжениях франшизы, включая последнюю, которая вышла на экраны в 2011 году.

«Большие надежды» (2012)
«Большие надежды» (2012) (Фото: BBC Films / Entertainment Pictures / Zuma / Global Look Press)
Колтрейн (посередине) во время интервью в тематическом парке «Волшебный мир Гарри Поттера» во Флориде, 2014 год.
Колтрейн (посередине) во время интервью в тематическом парке «Волшебный мир Гарри Поттера» во Флориде, 2014 год. (Фото: Gustavo Caballero / Getty Images)

После серии фильмов о «Гарри Поттере» Колтрейн появлялся в кино и на телевидении нечасто. За роль в четырехсерийной теледраме «Сокровище нации» (2016 г.) его номинировали на BAFTA. Несколько раз Колтрейн выступал в качестве актера озвучания, в том числе в фильме «Храбрая сердцем». В январе 2022 года он появился в документальном проекте HBO MAX «Возвращение в Хогвартс», посвященном 20-летию поттерианы.

В роли Хагрида в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)
В роли Хагрида в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) (Фото: Supplied / FilmStills.net / Global Look Press)
«Для меня это конец эпохи, 10 лет моей жизни. За это время успели вырасти мои дети. Наследие, которое оставили эти фильмы, перейдет от поколения моих детей к их детям. Так что и через полвека их тоже будут смотреть. Жаль, что меня уже не будет. Но Хагрид будет, да», — сказал Колтрейн в документальном фильме.
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мультимедиа Гарри Поттер
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