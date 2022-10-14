Умер сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» Робби Колтрейн
Актер Робби Колтрейн, сыгравший роль лесничего Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, умер на 73-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его агентство WME.
«Робби был уникальным талантом <...> Вероятно, его лучше всего запомнят на десятилетия вперед как Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, роль, которая приносила радость как детям, так и взрослым по всему миру», — сказала его агент Белинда Райт (цитата по The Sun).
О причине и обстоятельствах смерти шотландского актера она не сообщила.
В 2019 году The Sun писала, что Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу из-за сильных болей в ногах, вызванных остеоартритом. О своем диагнозе артист узнал в 2016 году.
«Робби уже много лет испытывает постоянную боль, его колену постоянно становится хуже. Из-за этого он не может ходить без посторонней помощи, и ему дали инвалидное кресло, пока он ждет специальной хирургической процедуры в США по восстановлению сустава», — говорил источник издания.
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