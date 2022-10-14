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Умер сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» Робби Колтрейн

Актеру было 72 года. О причинах и обстоятельствах смерти не сообщается. С 2016 года Робби Колтрейн страдал от остеоартрита
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн (Фото: Ian Gavan / Zuma / Global Look Press)

Актер Робби Колтрейн, сыгравший роль лесничего Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, умер на 73-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его агентство WME.

«Робби был уникальным талантом <...> Вероятно, его лучше всего запомнят на десятилетия вперед как Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, роль, которая приносила радость как детям, так и взрослым по всему миру», — сказала его агент Белинда Райт (цитата по The Sun).

О причине и обстоятельствах смерти шотландского актера она не сообщила.

В 2019 году The Sun писала, что Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу из-за сильных болей в ногах, вызванных остеоартритом. О своем диагнозе артист узнал в 2016 году.

«Робби уже много лет испытывает постоянную боль, его колену постоянно становится хуже. Из-за этого он не может ходить без посторонней помощи, и ему дали инвалидное кресло, пока он ждет специальной хирургической процедуры в США по восстановлению сустава», — говорил источник издания.

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