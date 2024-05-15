На кого из государственных деятелей совершали покушения. Фоторепортаж
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил в него, ранив в живот, грудь и руку. Не считая раскрытых заговоров, в XXI веке были совершены десятки нападений на государственных деятелей (в том числе действующих и бывших руководителей стран) по всему миру.
В ряде случаев речь шла о попытках государственного переворота, но были и инциденты, когда нападения совершали фанатики-одиночки и просто безумные люди.
8 июля 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит во время предвыборного митинга в городе Нара. Местный житель Тацуэ Ямагами несколько раз выстрелил в экс-главу правительства. От полученных ранений Абэ скончался спустя несколько часов.
4 августа 2018 года в Каракасе было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время парада в столице атаковать главу государства и других чиновников попытались при помощи дронов с взрывчаткой. Беспилотники в результате удалось уничтожить полиции, но несколько человек пострадали. Власти Венесуэлы обвинили в случившемся оппозиционных политиков, скрывавшихся в соседней Колумбии и США.
27 декабря 2007 года в Равалпинди была убита бывшая премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто. Она выступала перед своими сторонниками, когда террорист сначала выстрелил в Бхутто, а затем привел в действие взрывное устройство. С тяжелыми ранениями экс-премьер была доставлена в больницу, где и умерла, не приходя в сознание. По одной из версий, за преступлением стояла группировка «Талибан» (запрещенная в России организация).
4 декабря 2021 года была предотвращена попытка покушения на президента Турции Реджепа Эрдогана. Преступники поместили взрывное устройство под машиной полицейского, который должен был охранять митинг сторонников президента в городе Сиирт. Бомбу удалось обнаружить и обезвредить.
12 марта 2003 года в Белграде выстрелом из снайперской винтовки был застрелен премьер-министр Сербии, сторонник либеральных преобразований Зоран Джинджич. Убийцей оказался бывший спецназовец Звездан Йованович. По его мнению, Джинджич был виновен в выдаче сербов Гаагскому трибуналу по делам бывшей Югославии.
22 февраля 2012 года в Гудаутском районе Абхазии было совершено покушение на президента республики Александра Анкваба. На пути следования кортежа сработал фугас, после чего автомобиль обстреляли из автоматического оружия. Анкваб не пострадал, один из его охранников был убит.
Это было не единственное покушение на Анкваба. В 2007 году, когда политик возглавлял абхазское правительство, его автомобиль обстреляли из гранатомета на дороге Гудаута – Сухум. Анкваб получил легкое осколочное ранение и покинул больницу после оказания медицинской помощи. Когда он был вице-президентом в 2010 году, из гранатомета обстреляли дом Анкваба в Гудаутском районе. Он также получил легкие ранения.
10 мая 2005 года во время выступления президента Грузии Михаила Саакашвили и президента США Джорджа Буша на площади Свободы в Тбилиси из толпы в них бросили гранату РГД-5, которая упала недалеко от них, но не взорвалась. ФБР выяснило, что избежать жертв удалось благодаря тому, что граната оказалась неисправной.
23 июня 2018 года в Булавайо было совершено покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. Взрыв произошел на митинге, на котором выступал глава государства. Сам он не пострадал, ранения получили двое его заместителей. Установить заказчиков так и не удалось.
22 октября 2012 года в ходе избирательного митинга в Турку состоялось покушение на премьер-министра Финляндии Юрки Катайнена. Один из участников встречи с избирателями приблизился к политику и попытался ударить его ножом. В последний момент охране удалось выбить нож и скрутить нападавшего. По одной из версий, мужчина находился в неадекватном состоянии.
16 января 2001 года было совершено нападение на президента ДР Конго Лорана Кабила. При попытке государственного переворота он получил огнестрельное ранение. Кабила перевезли в Зимбабве, где он и умер от ран.
7 июля 2021 года был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Преступники ворвались в его резиденцию и открыли огонь. Ранения получила и супруга главы государства Мартин. По данным гаитянских властей, за преступлением стояли скрывавшиеся за рубежом оппозиционеры.
28 сентября 2015 года было совершено покушение на президента Мальдивских Островов Абдуллу Ямина. Взрыв произошел на катере, на котором глава государства возвращался с Аравийского полуострова. Сам он не пострадал.
10 сентября 2003 года в стокгольмском супермаркете была убита министр иностранных дел Швеции Анна Линд. Мужчина напал на нее с ножом и нанес несколько ударов. Позже выяснилось, что преступник – сын сербских мигрантов Михайло Михайлович. Он заявил, что убить Линд «ему приказали голоса в голове». Михайловича признали душевнобольным.
4 августа 2010 года в Хамадане было совершено покушение на президента Ирана Махмуда Ахмадинежаде. В его автомобиль бросили ручную гранату. От взрыва пострадали несколько охранников, но сам он остался невредим.
Несколько покушений пережил президент Афганистана Хамид Карзай. Так, 27 апреля 2008 года боевики «Талибана» (запрещенной в России террористической организации) открыли огонь во время военного парада, на котором присутствовал Карзай. Три человека погибли, сам президент не пострадал.
4 апреля 2024 года на главу Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Нападение произошло вечером, когда губернатор вышел из здания ДК после встречи с жителями Апатитов.
Чибиса госпитализировали с ранением в живот, прооперировали. Нападавшего почти сразу задержали. Свой поступок он объяснил неприязнью к чиновнику, хотя и не был с ним лично знаком, сообщил СК. Источник «Коммерсанта» говорил, что мужчина заявил, что услышал «приказ голоса в голове».
12 апреля Чибиса выписали. Нападавшего арестовали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьера Словакии Роберта Фицо. Нападение произошло, когда политик покинул здание, в котором проходило выездное заседание правительства страны в городе Гандлова.
Как пишет Pluska, нападавший выстрелил пять раз и ранил Фицо в живот, грудь и руку. По словам источника портала, жизнь премьера вне опасности, ему предстоит операция.
Стрелка задержала полиция. Перед нападением он крикнул «Иди сюда, Робо».
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