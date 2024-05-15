На кого из государственных деятелей совершали покушения. Фоторепортаж

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил в него, ранив в живот, грудь и руку. Не считая раскрытых заговоров, в XXI веке были совершены десятки нападений на государственных деятелей (в том числе действующих и бывших руководителей стран) по всему миру.

В ряде случаев речь шла о попытках государственного переворота, но были и инциденты, когда нападения совершали фанатики-одиночки и просто безумные люди.