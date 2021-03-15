Обладатели «Грэмми» в 2021 году. Фоторепортаж

Бейонсе унесла четыре награды — в номинациях «Лучшее R&B-исполнение (за Black Parade), «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшая рэп-композиция» (за Savage) и «Лучшее музыкальное видео» (за Brown Skin Girl). Певица стала рекордсменкой среди женщин по числу «Грэмми», на ее счету теперь 28 наград. Предыдущий рекорд — 27 призов — принадлежал кантри-исполнительнице Элисон Краусс.

Среди всех обладателей наград за историю «Грэмми» Бейонсе находится на втором месте (и делит его с Квинси Джонсом, их опережает только умерший в 1997 году дирижер Георг Шолти, получивший 31 награду)