Обладатели «Грэмми» в 2021 году. Фоторепортаж
Лучшим альбомом года признан Folklore Тэйлор Свифт. В записи пластинки принимали участие музыкант и продюсер Джек Антонофф и Аарон Десснер из The National (на фото слева направо)
Запись года — Everything I Wanted Билли Айлиш. Она также получила награду за саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде No Time to Die. Награду она получала вместе со своим братом Финнеасом, с которым они вместе работают над музыкой
Песней года стала «Я не могу дышать» исполнительницы H.E.R. Награду она получала вместе с соавтором Тиарой Томас (на фото они слева направо). Название композиции отсылает к обстоятельствам задержания темнокожего Джорджа Флойда, умершего летом прошлого года после применения силы полицией. События вызвали длительные протесты и беспорядки по всем США
Лучший новый артист — Megan Thee Stallion
Лучшее сольное поп-исполнение — Гарри Стайлз за Watermelon Sugar
Лучший вокальный поп-альбом — Future Nostalgia певицы Дуа Липа
Ди-джей Kaytranada получил награды сразу в двух номинациях — «Лучшая танцевальная запись» и «Лучший танцевальный/электронный альбом»
Лучший кантри-альбом — Wildcard Миранды Ламберт
Бейонсе унесла четыре награды — в номинациях «Лучшее R&B-исполнение (за Black Parade), «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшая рэп-композиция» (за Savage) и «Лучшее музыкальное видео» (за Brown Skin Girl). Певица стала рекордсменкой среди женщин по числу «Грэмми», на ее счету теперь 28 наград. Предыдущий рекорд — 27 призов — принадлежал кантри-исполнительнице Элисон Краусс.
Среди всех обладателей наград за историю «Грэмми» Бейонсе находится на втором месте (и делит его с Квинси Джонсом, их опережает только умерший в 1997 году дирижер Георг Шолти, получивший 31 награду)
Лучшее мелодическое рэп-исполнение — Андерсон Пак, Lockdown