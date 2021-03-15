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Обладатели «Грэмми» в 2021 году. Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе вручили музыкальную премию «Грэмми». 63-я церемония награждения прошла в гибридном формате. Мероприятие должно было состояться еще в январе, но его перенесли на середину марта из-за сложной обстановки с заболеваемостью коронавирусом в штате Калифорния. Награду за альбом года получила Тэйлор Свифт, а за лучшую запись — Билли Айлиш. Кто еще получил «Грэмми» — в фоторепортаже РБК
Фото:Chris Pizzello / AP
Фото: Chris Pizzello / AP

Лучшим альбомом года признан Folklore Тэйлор Свифт. В записи пластинки принимали участие музыкант и продюсер Джек Антонофф и Аарон Десснер из The National (на фото слева направо)

Фото:Jordan Strauss / Invision / AP
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Запись года — Everything I Wanted Билли Айлиш. Она также получила награду за саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде No Time to Die. Награду она получала вместе со своим братом Финнеасом, с которым они вместе работают над музыкой

Фото:Chris Pizzello / AP
Фото: Chris Pizzello / AP

Песней года стала «Я не могу дышать» исполнительницы H.E.R. Награду она получала вместе с соавтором Тиарой Томас (на фото они слева направо). Название композиции отсылает к обстоятельствам задержания темнокожего Джорджа Флойда, умершего летом прошлого года после применения силы полицией. События вызвали длительные протесты и беспорядки по всем США

Фото:Jordan Strauss / Invision / AP
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Лучший новый артист — Megan Thee Stallion

Фото:Chris Pizzello / AP
Фото: Chris Pizzello / AP

Лучшее сольное поп-исполнение — Гарри Стайлз за Watermelon Sugar

Фото:Jordan Strauss / Invision / AP
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Лучший вокальный поп-альбом — Future Nostalgia певицы Дуа Липа

Фото:Jordan Strauss / Invision / AP
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Ди-джей Kaytranada получил награды сразу в двух номинациях — «Лучшая танцевальная запись» и «Лучший танцевальный/электронный альбом»

Фото:Chris Pizzello / AP
Фото: Chris Pizzello / AP

Лучший кантри-альбом — Wildcard Миранды Ламберт

Фото:Chris Pizzello / AP
Фото: Chris Pizzello / AP

Бейонсе унесла четыре награды — в номинациях «Лучшее R&B-исполнение (за Black Parade), «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшая рэп-композиция» (за Savage) и «Лучшее музыкальное видео» (за Brown Skin Girl). Певица стала рекордсменкой среди женщин по числу «Грэмми», на ее счету теперь 28 наград. Предыдущий рекорд — 27 призов — принадлежал кантри-исполнительнице Элисон Краусс.

Среди всех обладателей наград за историю «Грэмми» Бейонсе находится на втором месте (и делит его с Квинси Джонсом, их опережает только умерший в 1997 году дирижер Георг Шолти, получивший 31 награду)

Фото:Chris Pizzello / AP
Фото: Chris Pizzello / AP

Лучшее мелодическое рэп-исполнение — Андерсон Пак, Lockdown

Фото:Jordan Strauss / Invision / AP
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP
Лучший альбом латинской поп-музыки — YHLQMDLG исполнителя Bad Bunny
мультимедиа «Грэмми» премия Бейонсе Тейлор Свифт
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