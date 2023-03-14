Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории

Крупнейший джекпот в истории

В ноябре 2022 года в американской лотерее Powerball был разыгран крупнейший джекпот в истории на сумму $2 млрд. Имя победителя было раскрыто в феврале 2023 года, обладателем счастливого билета стал Эдвин Кастро из Калифорнии. На саму церемонию он не явился, так как хотел сохранить приватность. Он передал организаторам свое заявление, в котором сказал, что испытал шок и восторг, но не раскрыл, как планирует потратить деньги. Известно, что он выбрал единовременную выплату наличными — в таком случае сумма составила $997,6 млн (победители также могут получить полную сумму частями на протяжении 29 лет. — РБК).

Этому билету принадлежат и другие два рекорда: крупнейший выигрыш на один билет и крупнейшая сумма единовременной выплаты наличными