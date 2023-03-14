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Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории

В 2023 году в России появился второй лотерейный миллиардер. Им стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. До него такую же сумму удалось выиграть в 2020 году жительнице Подмосковья Надежде Бартош. Мировые рекорды в лотереях принадлежат американцам. Крупнейшие выигрыши — в подборке РБК.
Крупнейший джекпот в истории
Фото: CaliforniaLottery / Youtube
Фото: CaliforniaLottery / Youtube

В ноябре 2022 года в американской лотерее Powerball был разыгран крупнейший джекпот в истории на сумму $2 млрд. Имя победителя было раскрыто в феврале 2023 года, обладателем счастливого билета стал Эдвин Кастро из Калифорнии. На саму церемонию он не явился, так как хотел сохранить приватность. Он передал организаторам свое заявление, в котором сказал, что испытал шок и восторг, но не раскрыл, как планирует потратить деньги. Известно, что он выбрал единовременную выплату наличными — в таком случае сумма составила $997,6 млн (победители также могут получить полную сумму частями на протяжении 29 лет. — РБК).

Этому билету принадлежат и другие два рекорда: крупнейший выигрыш на один билет и крупнейшая сумма единовременной выплаты наличными

Первый джекпот на сумму более $1 млрд
Фото:Harrison McClary / Reuters
Фото: Harrison McClary / Reuters

Предыдущий мировой рекорд также был зафиксирован в лотерее Powerball. В январе 2016 года там было разыграно почти $1,6 млрд. Это стало также первым в истории выигрышем выше $1 млрд. Угадать комбинацию удалось обладателям трех билетов, каждый из них решил получить приз сразу, а не на протяжении 30 лет. По этой причине сумма выплаты составила $327,8 млн каждому. Эта лотерея вызвала серьезный ажиотаж в США: организаторы ожидали, что доход от продажи билетов достигнет $1,3 млн в минуту в вечерние часы пик

Второй по величине джекпот на один билет
Фото:Sue Ogrocki / AP
Фото: Sue Ogrocki / AP

Покупатель билета еще одной популярной американской лотереи, Mega Millions, в 2018 году сорвал куш чуть больше $1,5 млрд. Он пожелал остаться анонимным, но организаторы отметили, что это житель Южной Каролины (билет тоже был куплен в этом штате). Победитель решил забрать выигрыш одним платежом — это почти $878 млн.

Этот выигрыш пока остается рекордным для лотереи MegaMillions.

Второй по величине джекпот в Powerball на один билет
Фото:Lottery Post / Youtube
Фото: Lottery Post / Youtube

Самый большой выигрыш в Powerball на один билет до рекорда 2022 года состоялся в 2019-м. Билет, выигравший $768,4 млн, был куплен на заправочной станции в Висконсине. Победителем оказался местный житель Мануэль Франко. После уплаты налогов его выигрыш составил $326 млн

Европейский рекорд
Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
В наиболее популярной в Европе лотерее EuroMillions суммы выигрышей тоже огромные. Крупнейший джекпот в ней составил €230 млн. Он был разыгран в Великобритании в июле 2022 года. Победитель пожелал остаться неизвестным. До 2020 года максимальный джекпот в EuroMillions составлял €190 млн, и с момента основания лотереи в 2004 году его выигрывали четыре раза. Первыми счастливчиками стали в 2012 году Адриан и Джиллиан Бэйфорд из Великобритании. Впервые максимальный выигрыш вышел за пределы суммы €190 млн в конце 2020 года во Франции и составил €200 млн. О победителе мало что известно, кроме того, что он собирался направить средства на борьбу с изменениями климата
Российские рекорды
Фото:Надежда Бартош / ok.ru
Фото: Надежда Бартош / ok.ru
Первый за всю историю российских лотерей выигрыш в 1 млрд руб. 1 января 2020 года достался жительнице Подмосковья Надежде Бартош. Билет «Русского лото» она попросила у своих детей в качестве подарка на день рождения. О сумме выигрыша семья узнала 3 января, проверив результаты тиража на сайте
Фото:пресс-служба «Столото»
Фото: пресс-служба «Столото»
Вторым лотерейным миллиардером в России стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, он тоже выиграл в «Русском лото». Он услышал о своей победе в прямом эфире шоу «Новогодний миллиард», но для оформления выигрыша приехал в Москву только через два месяца, потому что «не мог поверить в произошедшее». «Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма», — сказал Земсков
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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Алексей Гаврилко-Алексеев
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