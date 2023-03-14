Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории
В 2023 году в России появился второй лотерейный миллиардер. Им стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. До него такую же сумму удалось выиграть в 2020 году жительнице Подмосковья Надежде Бартош. Мировые рекорды в лотереях принадлежат американцам. Крупнейшие выигрыши — в подборке РБК.
В ноябре 2022 года в американской лотерее Powerball был разыгран крупнейший джекпот в истории на сумму $2 млрд. Имя победителя было раскрыто в феврале 2023 года, обладателем счастливого билета стал Эдвин Кастро из Калифорнии. На саму церемонию он не явился, так как хотел сохранить приватность. Он передал организаторам свое заявление, в котором сказал, что испытал шок и восторг, но не раскрыл, как планирует потратить деньги. Известно, что он выбрал единовременную выплату наличными — в таком случае сумма составила $997,6 млн (победители также могут получить полную сумму частями на протяжении 29 лет. — РБК).
Этому билету принадлежат и другие два рекорда: крупнейший выигрыш на один билет и крупнейшая сумма единовременной выплаты наличными
Предыдущий мировой рекорд также был зафиксирован в лотерее Powerball. В январе 2016 года там было разыграно почти $1,6 млрд. Это стало также первым в истории выигрышем выше $1 млрд. Угадать комбинацию удалось обладателям трех билетов, каждый из них решил получить приз сразу, а не на протяжении 30 лет. По этой причине сумма выплаты составила $327,8 млн каждому. Эта лотерея вызвала серьезный ажиотаж в США: организаторы ожидали, что доход от продажи билетов достигнет $1,3 млн в минуту в вечерние часы пик
Покупатель билета еще одной популярной американской лотереи, Mega Millions, в 2018 году сорвал куш чуть больше $1,5 млрд. Он пожелал остаться анонимным, но организаторы отметили, что это житель Южной Каролины (билет тоже был куплен в этом штате). Победитель решил забрать выигрыш одним платежом — это почти $878 млн.
Этот выигрыш пока остается рекордным для лотереи MegaMillions.